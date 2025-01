Σινέντ Ο' Κόνορ: Η τεράστια περιουσία που άφησε στα παιδιά της, μετά τον θάνατό της

Η Σινέντ Ο' Κόνορ φρόντισε να εξασφαλίσει οικονομικά τα παιδιά της, πριν «φύγει» από τη ζωή

Η Σινέντ Ο' Κόνορ πέθανε τον Ιούλιο του 2023 σε ηλικία 56 ετών. Η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία πνοή της 18 μήνες μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Σέιν, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, ύστερα από την απόδρασή του από το νοσοκομείο. Όπως ήταν φυσικό, η απώλειά του της στοίχισε τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο.

Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο της Σινέντ Ο’ Κόνορ, η «Us Sun» φέρνει στη δημοσιότητα το χρηματικό ποσό που άφησε στα παιδιά της, ενώ αποκαλύπτει ποια ήταν η τελευταία επιθυμία της. Η τραγουδίστρια είχε φροντίσει να εξασφαλίσει οικονομικά τα παιδιά της, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι αριθμοί, θέλοντας έτσι να είναι ασφαλή. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η τραγουδίστρια τους άφησε ολόκληρη την περιουσία της, αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, μετά την κάλυψη ορισμένων χρεών και των εξόδων της κηδείας, απέμεινε το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

