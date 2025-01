Το μήνυμα της Μαντόνα κατά του Τραμπ: «Αποδομεί όλες τις ελευθερίες για τις οποίες αγωνιστήκαμε»

«Μην εγκαταλείψετε τον αγώνα!»

Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κυβέρνησης του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε η Μαντόνα, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ της στο Χ, πρώην Twitter. Το pop icon, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τα αμφιλεγόμενα εκτελεστικά διατάγματα που εξέδωσε κατά τις πρώτες ημέρες της θητείας του.

«Είναι τόσο λυπηρό να βλέπουμε τη νέα μας κυβέρνηση να αποδομεί σιγά-σιγά όλες τις ελευθερίες για τις οποίες αγωνιστήκαμε και ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε η τραγουδίστρια στο X, μαζί με ένα emoji της σημαίας υπερηφάνειας και μιας ραγισμένης καρδιάς. «Μην εγκαταλείψετε τον αγώνα!», συνέχισε η ίδια.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM

— Madonna (@Madonna) January 28, 2025