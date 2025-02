Grammy 2025: Οι εμφανίσεις της βραδιάς - Από την λαμπερή Τέιλορ Σουίφτ στo πολύχρωμo χαμόγελο της Γουίλοου Σμιθ

Όπως σε κάθε κόκκινο χαλί που σέβεται τον εαυτό του, τα Grammy 2025 τα είχαν όλα. Καλόγουστα, κακόγουστα και "τι ακριβώς βλέπω;" looks

Η 67η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2025 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Η βραδιά ήταν γεμάτη από αξιοσημείωτες στιγμές και ιστορικές διακρίσεις. Η Μπιγιόνσε κατέγραψε ιστορική νίκη, κερδίζοντας το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το "Cowboy Carter", το οποίο σηματοδοτεί την είσοδό της στη country μουσική. Αυτή η διάκριση την καθιστά την πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει Grammy σε κατηγορία country εδώ και 50 χρόνια.

Ο Κέντρικ Λαμάρ ήταν επίσης μεγάλος νικητής της βραδιάς, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, ενώ η ανερχόμενη Τσάπελ Ρόαν αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ.

Grammy 2025: Οι εμφανίσεις της βραδιάς

Η βραδιά ήταν γεμάτη από αξέχαστες στιγμές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ποικιλομορφία της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Η ίδια ποικιλομορφία εμφανίστηκε φυσικά και στο κόκκινο χαλί, όπου είδαμε πολλά εντυπωσιακά looks, κάποια εξωφρενικά -βλ. Μπιάνκα Σένσορι-, ορισμένα αδιάφορα και κάποια σίγουρα κακόγουστα. Δεν τα λέμε εμείς, οι φωτογραφικοί φακοί τα λένε...

Από εμάς είναι "ναι"

Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ με λαμπερό Vivienne Westwood φόρεμα και κόσμημα Lorraine Schwartz στο πόδι με το αρχικό γράμμα "Τ". Φήμες λένε ότι δεν αντιστοιχεί στο Τέιλορ αλλά στο Τρέβορ που είναι το όνομα του συντρόφου της. Εμείς στεκόμαστε στο ότι είναι ωραίο.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Με JW Anderson δημιουργία και κοσμήματα Chopard. Μπορούσε και λιγότερο φτερό εκεί στους γοφούς, αλλά ας είναι.

Charli xcx



Εμφανίστηκε με δημιουργία Jean Paul Gaultier και έφυγε με 3 Grammy, γιατί η Charli ξέρει.

Αλίσια Κις

Υπέρλαμπρη και ολόχρυση με Dolce & Gabbana. Madonna mia η φάση.

Μπιγιόνσε

Το πρόσωπο της βραδιάς εμφανίστηκε με δημιουργία Schiaparelli που είχε έντονο "country" ύφος.

Βαριέμαι και λίγο

Μάιλι Σάιρους

Με δερμάτινο φόρεμα Saint Laurent (που δεν έστρωνε ακριβώς καλά επάνω της) και αδιάφορο μαλλί. Sorry not sorry.

Σακίρα

Με Εtro κορμάκι και κεντητή φούστα. Δεν τρελαθήκαμε.

Lady Gaga

Στη Mayhem φάση της, με gothic look, η Lady Gaga επέλεξε Samuel Lewis τουαλέτα και vintage Tiffany & Co. κοσμήματα. Αλλά μιλάμε για την Lady Gaga που έχει εμφανιστεί στο παρελθόν με φόρεμα φτιαγμένο από ωμές μπριζόλες, μπορούσε σίγουρα καλύτερα.

Τζένιφερ Λόπεζ

Είσαι το ποπ είδωλο JLo, έχεις συνηθίσει το κοινό σου σε λαμπερές και σέξι εμφανίσεις και τώρα εμφανίζεσαι στα Grammy με ένα μαύρο ζιβάγκο και μια Stephane Rolland φούστα-γλυπτό. Κομψό; Πολύ. Βαρετό; Πολύ.

Τι ακριβώς βλέπουμε;

Τσάπελ Ρόαν

Ανερχόμενη νέα καλλιτέχνιδα και δικαίως έφυγε με το αντίστοιχο βραβείο αφού είναι πολύ ταλαντούχα. Ωστόσο, όταν παίρνεις μια ήδη εκκεντρική δημιουργία jean Paul Gaultier και τη συνδυάζεις με αυτό το μακιγιάζ και αυτό το μαλλί, το look παραπέμπει περισσότερο σε θεατρική εμφάνιση παρά κόκκινο χαλί.

Τζέιντεν Σμιθ

Είσαι ο γιος του Γουίλ Σμιθ και πας στα Grammy. Θες να ξεχωρίσεις κάπως γιατί ο πατέρας σου συνηθίζει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας (βλ. χαστούκι στα Όσκαρ). Φοράς κοστούμι Louis Vuitton και Abodi headpiece που παραπέμπει στο κάστρο του Δρακουμέλ από τα Στρουμφάκια και ελπίζεις για το καλύτερο.

Γουίλοου Σμιθ

Είσαι η κόρη του Γουίλ Σμιθ και πας στα Grammy. Θες να ξεχωρίσεις κάπως γιατί ο πατέρας σου συνηθίζει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας (βλ. χαστούκι στα Όσκαρ). Εμφανίζεσαι με sparkly εσώρουχα και παλτό Alexander McQueen. Και επειδή δεν θέλεις να αφήσεις τίποτα στην τύχη, βάζεις και μερικές πολύχρωμες μεταλλικές όψεις στα δόντια σου. Done.