Grammy 2025: Οι μεγάλοι νικητές της 67ης απονομής - Τα highlights της βραδιάς

Τα βραβεία Grammy γι' ακόμα μια χρονιά τα είχαν όλα. Οι νικητές της βραδιάς και οι στιγμές που ξεχωρίσαμε

Η 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy αποτελεί πια γεγονός! Η λαμπερή μουσική γιορτή πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 03/02 - ευρωπαϊκή ώρα - στη Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και όλοι οι εκπρόσωποι της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας έδωσαν το «παρών». Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο κωμικός Τρέβορ Νόα.

Τα ετήσια βραβεία Grammy απονεμήθηκαν σε όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς που ξεχώρισαν κατά το διάστημα 16 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 30 Αυγούστου 2024, όπως επιλέχθηκαν από τη Recording Academy. Οι πιο επιδραστικοί καλλιτέχνες της χρονιάς ανέβηκαν στη σκηνή της αρένας, είτε για να παραλάβουν το βραβείο τους είτε να παρουσιάσουν το performance τους, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα.

Οι καλλιτέχνες που πρωταγωνίστησαν στην 67η απονομή των βραβείων Grammy

Αδιαμφισβήτητα, μεγάλος νικητής της 67ης απονομής των βραβείων Grammy ήταν ο Κέντρικ Λαμάρ - ένας από τους πιο επιτυχημένους εκπροσώπους της ραπ σκηνής, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τους στίχους και την ταυτότητά του. Συνολικά, απέσπασε 4 βραβεία στις κατηγορίες του Δίσκου της Χρονιάς, της Καλύτερης Ραπ Ερμηνείας, του Καλύτερου Τραγουδιού Ραπ και του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο για το κομμάτι «Not Like Us». Πλέον, ο Κέντρικ Λαμάρ μετράει συνολικά 20 νίκες, γεγονός που τον εκτόξευσε στην κορυφή.

Βραβεία Grammy χωρίς τη Μπιγιόνσε γίνονται; Δεν γίνονται. Η τραγουδίστρια βρέθηκε υποψήφια σε 11 κατηγορίες, ωστόσο κατάφερε να πάρει δύο βραβεία - το Καλύτερο Άλμπουμ και το Καλύτερο Country Άλμπουμ με το Cowboy Carter. Να σημειωθεί πως η Μπιγιόνσε έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Country Άλμπουμ, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της καριέρας και της επιτυχίας της.

Φέτος, το Global Impact Award δόθηκε στην Αλίσια Κίζ. Επίσης, ακόμα ένα πρόσωπο που συγκαταλέγεται στους νικητές της βραδιάς είναι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Pop Vocal Album, αφήνοντας πίσω της ηχηρά ονόματα, όπως η Μπίλι Άιλις, η Τέιλορ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η εμφάνιση της Σακίρα - η οποία κέρδισε Grammy για το Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ - μονοπώλησε τα βλέμματα όλων, ενώ μεγάλος ντόρος προκλήθηκε με τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σένσορι, μετά την είσοδό τους στο red carpet. Για την ακρίβεια, η προσοχή όλων στράφηκε στη Μπιάνκα Σένσορι, η οποία εμφανίστηκε γυμνή. Φορώντας ένα see through μίνι φόρεμα, χωρίς να καλύπτονται τα επίμαχα σημεία, η Μπιάνκα Σενσόρι περπάτησε και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί. Το «naked outfit» δεν πέρασε απαρατήρητο - όπως ήταν αναμενόμενο (ή και προσδοκώμενο.

Τέλος, αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι πως στα φετινά βραβεία Grammy συγκεντρώθηκαν περίπου επτά εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να στηριχθούν οι οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, μετά τις καταστροφικές φωτιές του Λος Άντζελες.

Grammy 2025: Η λίστα με τους νικητές της βραδιάς

Το άλμπουμ της χρονιάς

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Το τραγούδι της χρονιάς

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – “Now And Then”

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο καλλιτέχνης/ ή καλλιτέχνις της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – “Neon Pill”

Nick Cave & The Bad Seeds – “Song of the Lake”

Fontaines D.C. – “Starburster”

Kim Gordon – “Bye Bye”

St. Vincent – “Flea”

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – “Now And Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

IDLES – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Καλύτερο ροκ τραγούδι

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

St. Vincent – “Broken Man”

Pearl Jam – “Dark Matter”

Green Day – “Dilemma”

IDLES – “Gift Horse”

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – “us.”

Beyoncé feat. Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Min”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rapsody & Hit-Boy – “Asteroids”

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – “Carnival”

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att

Καλύτερο μουσικό βίντεο

A$AP Rocky – “Tailor Swif”

Charli XCX – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Best Country Album

COWBOY CARTER — Beyoncé

F-1 Trillion — Post Malone

Deeper Well — Kacey Musgraves

Higher — Chris Stapleton

Whirlwind — Lainey Wilson