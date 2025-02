Η παραδοχή της Λουίσα Γιάκομπσον, μετά το coming out: “Έκανα σχέσεις με άντρες, κρυβόμουν”

Η Λουίσα Γιάκομπσον αναφέρθηκε στην αλλαγή που έγινε στη ζωή της, μετά την απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της

Η Λουίσα Γιάκομπσον, τον Ιούνιο του 2024, εμφανίστηκε στα γενέθλια της μητέρας της, Μέριλ Στριπ, συνοδευόμενη από τη σύντροφό της, και επέλεξε να κάνει coming out, καλωσορίζοντας τη «νέα εποχή» στη ζωή της. «Μπαίνουμε σε μια νέα χαρούμενη εποχή λεσβιακής μόδας», είχε σχολιάσει στην πρώτη ανάρτηση στο IG μαζί με τη σύντροφό της, ανακοινώνοντας αυτή την αλλαγή στη ζωή της.

Σήμερα, μισό χρόνο μετά το coming out, η Λουίσα Γιάκομπσον μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της μέσα από μια προσωπική εξομολόγηση. «Κρυβόμουν για τόσο καιρό, όμως ήξερα πως μέρος του εαυτού μου ήταν πάντα εκεί. Έκανα τη μία σχέση μετά την άλλη με άνδρες, ωστόσο, όταν έμεινα μόνη, το κομμάτι που έκρυβα, ήρθε στην επιφάνεια», ανέφερε.

