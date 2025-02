Ντέιβιντ Λιντς: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του σπουδαίου σκηνοθέτη

Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας

Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από τον θάνατό του, η αιτία που στέρησε τη ζωή από τον σπουδαίο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιντς ήρθε στο φως, σημαδεύοντας την απώλεια μιας εμβληματικής μορφής του κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα ο δημιουργός των αριστουργημάτων, Mulholland Drive και Twin Peaks έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό και ένα έργο που θα συνεχίζουν να το βλέπουν οι επόμενες γενιές.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ντέιβιντ Λιντς υπέστη καρδιακή ανακοπή λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, με την αφυδάτωση να αναφέρεται επίσης ως σημαντικός παράγοντας.

Οι τελευταίες του μέρες σημαδεύτηκαν από τη φυγή του από το Λος Άντζελες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, μια αλλαγή που, σύμφωνα με πηγές, επιβάρυνε την ήδη εύθραυστη υγεία του.

David Lynch, our beloved dad, was a guiding light of creativity, love, and peace. On Monday, January 20th—what would have been his 79th birthday—we invite you all to join us in a worldwide group meditation at 12:00pm NOON PST for 10 minutes.



Let us come together, wherever we… pic.twitter.com/Oj3L3FLZSF

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) January 18, 2025