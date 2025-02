Μπράντλεϊ Κούπερ: Matchy - matchy με την 7χρονη κόρη του σε αγώνα στο Super Bowl

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ παρακολούθησε τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας μαζί με την κόρη του

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι λάτρης του αμερικανικού ποδοσφαίρου και, μάλιστα, είναι φανατικός οπαδός της ομάδας των Eagles, που το βράδυ της Κυριακής διαγωνίστηκε στο Super Bowl. Ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο γήπεδο και παρακολούθησε τον αγώνα της ομάδας του όχι, όμως, μόνος, αλλά συνοδευόμενος από την κόρη του, Λία Ντε Σέιν, η οποία είναι, επίσης, μεγάλη φαν των Eagles.

Μπαμπάς και κόρη εμφανίστηκαν στο γήπεδο πιασμένοι χέρι - χέρι, με ασορτί looks, τραβώντας τα βλέμματα όλων. Πράσινες ζακέτες/μπλούζες, καπέλα και γκρι παντελόνι/ φούστα ήταν τα κομμάτια των δύο outfits. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η 7χρονη Λία παρακολουθούσαν με προσοχή την ομάδα τους και πανηγύριζαν στις νίκες της.

Mr. Silver Linings Playbook in the house to support his @Eagles 🦅



📺: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/jz8NSbKmmy

— NFL (@NFL) February 9, 2025