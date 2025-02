Super Bowl: Ο Λαμάρ δεν χαρίστηκε στον Ντρέικ – Το τραγούδι που δίνει συνέχεια σε ένα απίστευτο beef

Τι συνέβη στο ημίχρονο του Super Bowl με το φαρμακερό τραγούδι του Λαμάρ

Οι Philadelphia Eagles επικράτησαν εύκολα στο Super Bowl με 40-22 των Kansas City Chiefs του Γιώργου Καρλαύτη, ωστόσο στα αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ την παράσταση έχει κλέψει η εμφάνιση του Κέντρικ Λαμάρ στο ημίχρονο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έγινε ο πρώτος ράπερ που ανέλαβε τον ρόλο του headliner στην ιστορία του Half Time Show και ο ίδιος φρόντισε να μην... ξεχαστεί ποτέ η εμφάνισή του. Ο Λαμάρ ερμήνευσε το κομμάτι Not Like Us, το οποίο πριν από μερικές ημέρες κέρδισε 5 βραβεία Grammy. Μέσα από το τραγούδι ο Λαμάρ έδωσε συνέχεια στη διαμάχη του με έναν άλλο μεγάλο αστέρι της ραπ μουσικής, τον Ντρέικ.

