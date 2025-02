«Θα έκανα την ταινία ξανά και ξανά»: Η Σελίνα Γκόμεζ απαντά στις αντιδράσεις για το Emilia Perez

Η ηθοποιός, μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, εξέφρασε την απογοήτευσή της για όσα έχουν συμβεί

Για τον «θόρυβο» που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες σχετικά με παλαιότερες δηλώσεις της πρωταγωνίστριας στην ταινία Emilia Perez, και υποψήφια για Oscar, Κάρλα Σοφία Γκασκόν τοποθετήθηκε η Σελίνα Γκόμεζ. Η ηθοποιός, μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, την Κυριακή, εξέφρασε την απογοήτευσή της για όσα έχουν συμβεί.

Η ταινία, η οποία έχει συγκεντρώσει και τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Oscars φέτος (13 συνολικά), γνώρισε μια πτώση μετά τη γνωστοποίηση παλαιότερων αναρτήσεων που είχε κάνει η Γκασκόν στο Χ, τότε Twitter. Σε αυτές τις αναρτήσεις, η ηθοποιός εξέφραζε αμφιλεγόμενες απόψεις για τους μουσουλμάνους, τον Τζορτζ Φλόιντ και τη διαφορετικότητα στα Oscars. Ως αποτέλεσμα, το Netflix έχει αποστασιοποιηθεί από την Γκασκόν και δεν την υποστηρίζει πλέον οικονομικά.

«Κάποια από τη μαγεία έχει χαθεί», είπε η Σελίνα Γκόμεζ σχετικά με αυτό το ζήτημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, όπου έλαβε το βραβείο Virtuosos. «Αλλά επιλέγω να συνεχίσω να είμαι περήφανη για αυτό που έχω κάνει και είμαι απλώς ευγνώμων. Ζω χωρίς τύψεις και θα έκανα αυτήν την ταινία ξανά και ξανά εάν μπορούσα».

Selena Gomez shares how she’s feeling following the backlash to #EmiliaPerez star Karla Sofia Gascon at #SBIFF2025 pic.twitter.com/GrjVMAQKTI

— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025