Η Τζέιν Σέιμουρ αποκαλύπτει το απροσδόκητο όφελος του να είσαι ηθοποιός 65+ στο Χόλιγουντ

Η Τζέιν Σέιμουρ, στα 74 χρόνια της, έκανε μια συνειδητοποίηση που σίγουρα ενδιαφέρει κάθε ηθοποιό

Η Τζέιν Σέιμουρ ασχολείται με την υποκριτική από νεαρή ηλικία, έχει υποδυθεί δεκάδες ρόλους και έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Σήμερα, στα 74 χρόνια της, εξακολουθεί να εργάζεται και να υπηρετεί την τέχνη της, ούσα στην καλύτερη φάση της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στο περιοδικό People, η Τζέιν Σέιμουρ - η οποία έχει αρνηθεί τον δρόμο των αισθητικών επεμβάσεων - αποκάλυψε γιατί είναι ωραίο ένας ηθοποιός να μεγαλώνει στο Χόλιγουντ. «Όσο μεγάλωνα, τόσο πιο ενδιαφέροντες γίνονταν οι ρόλοι και τόσο περισσότερο χρειαζόμουν κάθε μυ του προσώπου μου να κινείται», είπε στο πλαίσιο των βραβείων AARP Movies for Grownups.

Jane Seymour, 73, reveals the surprising benefit of being a senior citizen in Hollywood https://t.co/wAy683GNvl

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 10, 2025