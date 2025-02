H Τζένιφερ Λόρενς βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη - Η φωτογραφία στους δρόμους του Μανχάταν

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο σύζυγός της, Κουκ Μαρόνι, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Η Τζένιφερ Λόρενς βρίσκεται εν αναμονή του δεύτερου παιδιού της, με τις πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Κουκ Μαρόνι, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και είναι πολύ χαρούμενοι που θα χαρίσουν ένα αδερφάκι στον γιο τους, Σάι.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της Τζένιφερ Λόρενς διέρρευσε τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της απέφυγαν να επιβεβαιώσουν το χαρμόσυνο γεγονός. Οι δυο τους θέλησαν να κρατήσουν την είδηση εντός της ιδιωτικής σφαίρας και έτσι, οι πρώτες φωτογραφίες είδαν τώρα το φως της δημοσιότητας, που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

