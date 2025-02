Ο Ράιαν Ρέινολντς και το άβολο τρολάρισμά του για το drama Λάιβλι - Mπαλντόνι

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι ήταν ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του SNL 50

Πέντε δεκαετίες κωμωδίας, αξέχαστων παρουσιαστών, απίστευτων ερμηνειών και αμφιλεγόμενων σκηνών, γιόρτασε το Saturday Night Live. Από την Παρασκευή που ξεκίνησαν οι εορτασμοί, είδαμε πολλούς αστέρες του Hollywood, απολαύσαμε «έξυπνες» εμφανίσεις (μιλάμε για την Έμα Στόουν και τις τσέπες της γεμάτες με ποπ κόρν), είδαμε απροσδόκητα ντουέτα (Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Πολ Σάιμον), αλλά γελάσαμε και άβολα με μερικά τρολαρίσματα.

Εάν δεν το παρατήρησες, ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι ήταν ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του SNL 50. Το ζευγάρι έκανε μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά δεν ήταν αυτό το highlight της βραδιάς. Κατά τη διάρκεια του show, o Ράιαν Ρέινολντς τρόλαρε το drama Λάιβλι – Μπαλντόνι.

Συγκεκριμένα, τα πράγματα έγιναν κάπως έτσι: Σε ένα απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από το show, η Τίνα Φέι και η Έιμι Πόλερ φώναξαν τον star του «Deadpool», ενώ εκείνος καθόταν στο κοινό, δίπλα στη σύζυγό του. «Ράιαν, πώς πάει;», τον ρώτησαν. Τότε, εκείνος απάντησε γελώντας νευρικά και κοιτάζωντας τριγύρω: «Τέλεια! Γιατί, τι ακούσατε;». Η Λάιβλι έμεινε εμφανώς έκπληκτη από την έμμεση αναφορά του στη δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Κατά τα άλλα, το ζευγάρι δεν σταμάτησε να χαμογελά όλο το βράδυ.

Ryan Reynolds during #SNL50



“Ryan how’s it going? Great… why, what have you heard?” pic.twitter.com/8a4A6NIU2D

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2025