Τζορτζ Κλούνεϊ: Ο 7χρονος γιος του έχει ταλέντο στο σκάκι - "Δεν κερδίζει συνέχεια και τσαντίζεται"

Το αιχμηρό σχόλιο του Τζορτζ Κλούνεϊ για τον Ντόναλντ Τραμπ και η ιστορία με τον γιο του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show with Stephen Colbert», προκειμένου να προωθήσει την παράστασή του στο Broadway «Good Night, and Good Luck», και παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο ηθοποιός, πέρα από τα επαγγελματικά του, αναφέρθηκε στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στον 7χρονο γιο, Αλεξάντερ.

Αν και η συζήτηση με τον Στίβεν Κόλμπερτ είχε ως αφετηρία την παράσταση, η οποία βασίζεται στην ομώνυμη ταινία που είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει ο ίδιος ο Τζορτζ Κλούνεϊ πριν από 20 χρόνια, πολύ γρήγορα έφτασε στην πολιτική. Ο ηθοποιός ανέφερε πως η πρώτη φορά που ψήφισε στη ζωή του ήταν το 1980, στηρίζοντας τον Τζίμι Κάρτερ. Ωστόσο, τότε είχε κερδίσει τις εκλογές ο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ισχυρίστηκε πως μεγάλωσε ως Δημοκρατικός στο Κεντάκι και αποκάλεσε αυτή την εμπειρία «συναρπαστική». Στη συνέχεια, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε σχετικά με την πολιτική κατάσταση των ΗΠΑ, λέγοντας: «Δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Να κάνουμε έφοδο στο γαμ@@@@ Καπιτώλιο; Μπράβο σας. Ελπίζω να τα πάτε καλά, γιατί η χώρα μας το χρειάζεται. Θα τα ξαναπούμε σε 3,5 χρόνια και θα δούμε πού θα πάμε μετά».

George Clooney on Trump win: "What am I supposed to do, storm the … Capitol?" https://t.co/mkMBtXAUdB

— The Hill (@thehill) February 19, 2025