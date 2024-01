O Τζορτζ Κλούνεϊ για τη στροφή του στη σκηνοθεσία: «Είμαι τυχερός που στα 62 μπορώ να κάνω όσα αγαπώ»

O Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχθηκε ότι περνάει «πιο καλά» ως σκηνοθέτης

Για τη στροφή του στη σκηνοθεσία μίλησε σε νέα του συνέντευξη ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Τζορτζ Κλούνεϊ, αναφερόμενος φυσικά και στη ταινία «The Boys in the Boat». Μιλώντας στο Sky News, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι περνάει «πιο καλά» ως σκηνοθέτης, επειδή μπορεί να «έχει περισσότερο έλεγχο» στο καστ.

Η ταινία «The Boys in the Boat» είναι σε σενάριο του Μαρκ Λ. Σμιθ και εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν του 2013. Ουσιαστικά, αφηγείται την αληθινή ιστορία της ομάδας κωπηλασίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατά τη δεκαετία του 1930 από ξεκίνημά τους μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Στην ταινία, πρωταγωνιστούν ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Tζόελ Έτζερτον μαζί με ένα ταλαντούχο καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων είναι οι Τζακ Μέλχερν και Πίτερ Γκίνες.

«Είναι πιο ενδιαφέρον, έχεις πολύ περισσότερο τον έλεγχο. Μπορώ να είμαι επικεφαλής και δεν χρειάζεται να μάθω πώς να κωπηλατώ» δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στη συνέντευξή του. «Όσο μεγαλώνεις, πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις. Δεν μπορείς αφιερώνεσαι μόνο σε ένα πράγμα», σημείωσε ο ίδιος.

«Είμαι τυχερός, γιατί είμαι 62 ετών και μπορώ να κάνω όσα αγαπώ, ενώ πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν αυτό».

Σε ό,τι σχετίζεται με το καστ της ταινίας, ο Κλούνεϊ είπε ότι ήθελε μόνο ηθοποιούς που, όπως και ο ίδιος, απολαμβάνουν πραγματικά αυτό που κάνουν. «Θέλω να δουλέψω μόνο με ανθρώπους που θέλουν να είναι εκεί και τους αρέσει αυτό που κάνουν, γιατί τα γυρίσματα είναι πολλές ώρες, είναι δύσκολο να το κάνεις αλλιώς», δήλωσε στο Sky News.

Στην ίδια συνέντευξή του, ο ίδιος αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ, με τον οποίο συναντιέται ξανά στο νέο θρίλερ δράσης «Wolfs». «Μου αρέσει ακόμα να παίζω, διασκεδάζω. Μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ, είναι ένας ανερχόμενος ηθοποιός», τόνισε.