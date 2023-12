Τζόρτζ Κλούνει για Μάθιου Πέρι: «Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία - Πρέπει πρώτα να είσαι καλά με τον εαυτό και τη ζωή σου»

Oι αποκαλύψεις τον Τζόρτζ Κλούνεϊ για την συναισθηματική κατάσταση του Μάθιου Πέρι, καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Τζόρτζ Κλούνεϊ στο Deadline και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον θάνατο του φίλου του και διάσημου ηθοποιού, Μάθιου Πέρι. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μάθιου Πέρι, δεν ήταν ευτυχισμένος παρότι είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του.

«Το όνειρο του Μάθιου ήταν να παίξει σε μια επιτυχημένη σειρά», είπε ο Κλούνεϊ. «Όταν ήταν παιδί έλεγε σε εμάς, δηλαδή σε εμένα τον Ρίτσαρντ Κάιντ και τον Γκράντ Χέσλοβ, ότι απλά θέλει να καταφέρει να παίξει σε μια επιτυχημένη σειρά. Αν το πετύχαινε αυτό θα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνδρας στον κόσμο, έτσι μας έλεγε».

«Και αυτό πράγματι το πέτυχε. Έπαιξε πιθανότατα σε μια από τις καλύτερες όλων των εποχών. Αλλά και πάλι, δεν ήταν ευτυχισμένος. Η επιτυχία δεν του έφερε ικανοποίηση, ούτε γαλήνη», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Κλούνεϊ. «Κανείς όμως, δεν γνώριζε τι ακριβώς του συμβαίνει».

Τον καιρό που ο Κλούνεϊ πραγματοποιούσε τα γυρίσματα του «ER», ο Πέρι βρισκόταν στα "Φιλαράκια", και οι δυο τους αποτελούσαν δυο από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 90'.

«Γνωρίζαμε πως δεν ήταν ευτυχισμένος, αλλά δεν είχαμε ιδέα ότι παίρνει 12 Vicodin την μέρα, και ότι περνάει όλα αυτά τα οποία σου ραγίζουν την καρδιά, και για τα οποία μίλησε δημόσια», συμπλήρωσε ο Κλούνεϊ. «Και όλο αυτό μας αποδεικνύει ότι η επιτυχία και τα χρήματα δεν μπορούν να σου φέρουν αυτόματα ευτυχία. Πρέπει πρώτα να είσαι χαρούμενος με τον εαυτό σου και με την ζωή σου».

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου, μέσα στο τζακούζι της έπαυλης του στο Χόλιγουντ. Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του ηθοποιού προκλήθηκε από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η κεταμίνη βοηθούσε τον ηθοποιό στον εθισμό του με τα οπιοειδή και ως αναλγητικό.

