O Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει αφοσιωθεί στην 1,5 έτους κόρη του: Δεν βλέπει πια τόσες ταινίες, αλλά παιδικά

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μιλάει για την πατρότητα στα 80+

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει σημειώσει μια σημαντική πορεία στο χώρο της υποκριτικής, αποτελώντας έναν από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς παγκοσμίως. Μέσα στα χρόνια έχει υποδυθεί αμέτρητους ρόλους, ωστόσο ο πιο αγαπημένος του είναι αναμφίβολα αυτός του πατέρα. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει επτά παιδιά - το τελευταίο ήρθε στη ζωή πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Radio 2 Breakfast Show» του BBC, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή του μαζί με τη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν, αλλά και στην καθημερινότητά του μαζί με τη μικρότερη κόρη του. Όπως παραδέχτηκε, ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του, το περνά παρακολουθώντας παιδικά προγράμματα μαζί της.

Robert De Niro, 81, gives a rare insight into parenting his 20-month old daughter Gia https://t.co/rurb26IwXW

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2025