Η Μαντόνα στρέφεται κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον αυτοχαρακτηρισμό του ως “βασιλιά”: “Αν αυτό είναι αστείο, δεν γελάω”

Η Μαντόνα τοποθετείται ξανά κατά του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του

Η Μαντόνα έχει εκφράσει δημοσίως την ενόχληση και τη δυσαρέσκειά της με τις πολιτικές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ και δε διστάζει να εκφέρει δημόσια την άποψή της. Από τον περασμένο Νοέμβριο, που εξελέγει στις εκλογές, η τραγουδίστρια έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές κατά του Αμερικανού Προέδρου, διαφωνώντας ξεκάθαρα με τις κοινωνικοπολιτικές θέσεις του.

Αυτή τη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «έσωσε» τη Νέα Υόρκη, καθώς η κυβέρνησή του κατάργησε τα διόδια που είχαν επιβληθεί στους οδηγούς, όσο προέδρευε ο Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, σε ανάρτηση στα social media, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε «ζήτω ο βασιλιάς», προκαλώντας αντιδράσεις. Ανάμεσα σε εκείνους που ενοχληθηκαν από αυτό το σχόλιο ήταν η Μαντόνα.

Η τραγουδίστρια, σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter/X, επέκρινε τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας άμεσα στη δήλωσή του. Η Μαντόνα τόνισε πως η Αμερική δημιουργήθηκε από Ευρωπαίους που ονειρεύονταν να φτιάξουν έναν κόσμο που να κυβερνάται από τον λαό και όχι από τον μονάρχη. Συνεπώς, κανένας βασιλιάς δεν έχει θέση σε αυτή, πόσο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025