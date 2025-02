Η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται ότι αντέγραψε την Πάμελα Άντερσον - Και, μάλλον, οι επικριτές της δεν έχουν άδικο

Η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται πως εμπνεύστηκε πολύ από την Πάμελα Άντερσον για το νέο τηλεοπτικό project της

Στις 4 Μαρτίου του 2025 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Αμερική το πρώτο επεισόδιο της νέας τηλεοπτικής εκπομπής της Μέγκαν Μαρκλ, «Με αγάπη Μέγκαν» (With Love, Meghan), το οποίο θα προβάλλεται στο Netflix. Η πρώην δούκισσα του Σάσεξ προσκαλεί απλούς ανθρώπους και διάσημες προσωπικότητες στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, προκειμένου να μαγειρέψουν, να ασχοληθούν με την κηπουρική και να ανταλλάξουν χρήσιμα tips για το σπίτι, τη φιλοξενία, τα τραπέζια κ.α..

Στο trailer που κυκλοφόρησε παρακολουθούμε τη Μέγκαν Μαρκλ στον κήπο της να μαζεύει λαχανικά, στην κουζίνα της να φτιάχνει συνταγές, αλλά και στην τραπεζαρία, είτε μόνη είτε μαζί με τους καλεσμένους της. Βλέποντας το teaser, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες του διαδικτύου που έσπευσαν να την κατηγορήσουν, ότι αντιγράφει την Πάμελα Άντερσον και την εκπομπή της «Pamela's Cooking With Love». Να σημειωθεί, πως στο trailer της εκπομπής της ηθοποιού κυκλοφόρησε πρώτο, και συγκεκριμένα τον περασμένο Οκτώβριο.

Meghan Markle's "With Love, Meghan" vs. Pamela Anderson's "Pamela's Cooking With Love"? The difference couldn’t be clearer. One is a genuine celebration of food, family, and authenticity, while the other is a shallow, copy cat attempt to sell a polished image.



Pamela’s show… pic.twitter.com/L1QlOODdU5

— Meghan Markle Parody (@queenofmemes80) February 24, 2025