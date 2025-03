Ο Κρις Μάρτιν είχε γενέθλια και η πρώην του Γκουίνεθ Πάλτροου του ευχήθηκε εγκάρδια

Τι κι αν ο Κρις Μάρτιν και η Γκουίνεθ Πάλτροου χώρισαν ως ζευγάρι; Ως γονείς και ως φίλοι παραμένουν μαζί

Ο Κρις Μάρτιν και η Γκουίνεθ Πάλτροου υπήρξαν ένα από τα πιο όμορφα και αγαπητά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Ο γάμος τους διήρκησε 13 χρόνια - από το 2003 ως το 2016 - και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Απλ και τον Μόουζες, τα οποία, πλέον, έχουν ενηλικιωθεί. Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους παρέμειναν φίλοι, έχοντας μια ουσιαστική επικοινωνία για τα παιδιά τους.

Σήμερα, εννέα χρόνια μετά το διαζύγιο, ο Κρις Μάρτιν και η Γκουίνεθ Πάλτροου έχουν δημιουργήσει μια ισορροπημένη σχέση βαθιάς αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού. Πλέον, κάνουν παρέα μαζί με τους συντρόφους τους και γίνονται η καλύτερη ομάδα σε θέματα που αφορούν στα παιδιά τους - και όχι μόνο.

Στις 2 Μαρτίου, ο Κρις Μάρτιν είχε τα γενέθλιά του και η Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που του ευχήθηκαν δημόσια. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG δύο φωτογραφίες του τραγουδιστή των Coldplay μαζί με τα παιδιά τους και του ευχήθηκε γι’ αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που μου χάρισε αυτά τα όμορφα και υπέροχα πλάσματα. Σε αγαπάμε Κρις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Κρις Μάρτιν και η Γκουίνεθ Πάλτροου αποτελούν τρανή απόδειξη πως τα ζευγάρια μπορούν να συνεχίσουν να έχουν καλή σχέση ακόμα κι αν η ερωτική σχέση ολοκληρωθεί. Να θυμίσουμε πως ο Κρις Μάρτιν από το 2017 είναι ζευγάρι με τη Ντακότα Τζόνσον. Οι δυο τους κρατούσαν ανέκαθεν πολύ χαμηλό προφίλ και έτσι έχουν απασχολήσει ελάχιστα τα μέσα δημοσιότητας. Πριν από μερικούς μήνες, φήμες ήθελαν το ζευγάρι να αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση του, ωστόσο, ένα κοινό ταξίδι στην Ινδία αποτέλεσε την απόλυτη διάψευση. Οι δυο τους παραμένουν full in love.

Chris Martin and Dakota Johnson at the Babulnath Mandir in Mumbai. ❤️ pic.twitter.com/BMmm07j8z4

— AI Day Trading (@ai_daytrading) January 18, 2025