Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Το bullying που δέχεται για την εμφάνισή της - “Αρνούμαι να ζητήσω συγγνώμη που μεγάλωσα"

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν απάντησε για πρώτη φορά δημοσίως στα επικριτικά σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είναι 21 ετών. Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2004 και από την ηλικία των 10 ασχολήθηκε με την υποκριτική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει στη μικρή οθόνη, μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις δουλειές που συμμετείχε. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής.

Στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει βρεθεί στο επίκεντρο του σχολιασμού λόγω της εμφάνισή της. Οι fans της, και όχι μόνο, επαναλαμβάνουν πως δεν είναι δυνατόν ένα 21χρονο κορίτσι να έχει την εμφάνιση μιας γυναίκας με τα σχεδόν διπλά χρόνια της, υποστηρίζοντας πως έχει προβεί σε αισθητικές επεμβάσεις. Η ηθοποιός, λοιπόν, αποφάσισε για πρώτη φορά να απαντήσει δημόσια, αναφέροντας πως δέχεται bullying.

Μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν μοιράστηκε τις σκέψεις της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της με όσα λέγονται και γράφονται για την εμφάνισή της. «Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο και να αναφερθώ σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμένα, κάτι που επηρεάζει κάθε νεαρή γυναίκα που μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κοινού», έγραψε αρχικά η ηθοποιός.

«Ξεκίνησα σε αυτόν τον κλάδο, όταν ήμουν δέκα ετών. Μεγάλωσα μπροστά στον κόσμο και για κάποιο λόγο οι άνθρωποι δεν φαίνεται να μεγάλωσαν μαζί μου», συμπλήρωσε. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ισχυρίστηκε πως οι θεατές ίσως να θέλουν να μείνει «παγωμένη» στον χρόνο, δηλαδή, όπως ήταν στο «Stranger Things», όταν ήταν δέκα χρονών. Στη συνέχεια, επισήμανε πως έχει γίνει στόχος απλά και μόνο επειδή μεγαλώνει, ενώ κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι την κοροϊδεύουν για την εμφάνισή της.

«Το γεγονός ότι κάποιοι περνούν τον χρόνο τους, παρατηρώντας το πρόσωπο, το σώμα και τις επιλογές μου, είναι ανησυχητικό. Είναι ακόμα χειρότερο, βέβαια, ότι κάποια άρθρα γράφονται από γυναίκες. Κάποιοι δεν μπορούν να αντέξουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα με τους δικούς της όρους και όχι με τους δικούς τους», είπε με πικρία η ηθοποιός.

