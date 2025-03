Lady Gaga: Η ανορθόδοξη πρόταση γάμου από τον Μάικλ Πολάνσκι την ενέπνευσε να γράψει το νέο τραγούδι της

Η Lady Gaga είχε φανταστεί να δέχεται πρόταση γάμου με δαχτυλίδι από γρασίδι. Και ο Μάικλ Πολάνσκι το έκανε πραγματικότητα.

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι είναι ζευγάρι από το 2020. Αν και χρόνια προσπαθούσαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από πέρυσι, μετά την πρόταση γάμου, αυτό άλλαξε. Πλέον, οι δυο τους είναι αχώριστοι και οι δημόσιες εμφανίσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Η σημερινή ημέρα - 7 Μαρτίου - είναι πολύ ξεχωριστή για τη Lady Gaga, καθώς κυκλοφορεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, μετά τη μουσική παύση που έκανε τα τελευταία πέντε χρόνια. Το «Mayhem» δημιουργήθηκε με αγάπη και ενθουσιασμό και έφτασε η στιγμή να μοιραστεί τα τραγούδια της με τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ, το «Blade of Grass», η τραγουδίστρια το εμπνεύστηκε από τον τρόπο που της έκανε πρόταση γάμου ο Μάικλ Πολάνσκι.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Lady Gaga αποκάλυψε πως ο μέλλων σύζυγός της την είχε ρωτήσει κάποια στιγμή για την ιδανική πρόταση γάμου. Τότε, η ίδια του έδωσε μια αποστομωτική απάντηση. «Μια μέρα με ρώτησε πώς θα ήθελα να μου κάνει πρόταση γάμου και του απάντησα: “Απλώς πάρε ένα κομμάτι γρασίδι και τύλιξέ το γύρω από το δάχτυλό μου”», αποκάλυψε. Η επιθυμία της εισακούστηκε και λίγο καιρό μετά έγινε πραγματικότητα.

