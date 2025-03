Η Μαράια Κάρεϊ και το πιο άβολα cringe moment του 2025 είναι εδώ

«Είναι καλός ο φωτισμός; Γιατί δεν μου αρέσει ο κακός φωτισμός…»

Η Μαράια Κάρεϊ έφυγε από την τελετή απονομής των iHeartRadio Music Awards 2025 με το βραβείο Icon Award. Γιατί απλώς, είναι ένα icon. Και εκτός από το βραβείο, μας χάρισε μία από τις πιο viral στιγμές που μπορούμε να θυμηθούμε τώρα τελευταία. Ειλικρινά.

Αρχικά, το καλό ξεκίνησε όταν η ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της. Και τότε, σχολίασε: «Είναι καλός ο φωτισμός; Γιατί δεν μου αρέσει ο κακός φωτισμός…». Ο κόσμος άρχισε να γελάει, η παραγωγή άρχισε να προσαρμόζει τον φωτισμό και εμείς ήδη καταλάβαμε ότι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια θα μας αρέσει πολύ. «Όταν ήμουν παιδί, άκουγα τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες στο ραδιόφωνο και ονειρευόμουν να ακούγομαι και εγώ στα ερτζιανά», είπε στη συνέχεια. «Τώρα, για όσους δεν ξέρουν τι είναι τα ερτζιανά, σκεφτείτε το σαν το streaming χωρίς WiFi».

Ε, μετά μίλησε για τους DJs και τους εργαζόμενους στα ραδιόφωνα και για τον πρώην σύζυγό της. Μετά την ομιλία της, οι τραγουδίστριες Τόρι Κέλι και Μούνι Λονγκ απέτισαν φόρο τιμής σε εκείνη, ερμηνεύοντας γνωστά τραγούδια της. Όταν η Μούνι Λογνκ τραγούδησε το «We Belong Together» του 2005, η Μαράια Κάρεϊ φάνηκε 1) να είναι απογοητευμένη 2) να μην απολαμβάνει τις ερμηνείες 3) να μην απολαμβάνει καθόλου τις ερμηνείες. Τελικά, έγινε το απόλυτο meme των τελευταίων ωρών και την απολαμβάνεις παρακάτω.

this gif of Mariah Carey will go down in history 😂 #iHeartMusicAwards pic.twitter.com/AJZsBbd72U

— justice (@justicexlambiIy) March 18, 2025