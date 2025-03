Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έχει νοσηλευτεί πάνω από 30 φορές λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας: “Ο πόνος είναι αδιανόητος”

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ την τελευταία τριετία έχει δει τη ζωή της να αλλάζει ριζικά, μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021 και από τότε η καθημερινότητά της έχει αποκτήσει μια άλλη μορφή. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που βιώνει λόγω της ασθένειας, περιγράφοντας τα συμπτώματα που την ταλαιπωρούν. Κάποιες φορές, αυτά είναι πιο ήπια και συνεπώς διαχειρίσιμα, ενώ άλλες ο πόνος είναι τόσο έντονος, που είναι αδύνατον να τον διαχειριστεί.

Στο τελευταίο podcast της, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αναφέρθηκε στη διάγνωσή της με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας και εξομολογήθηκε πως εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια έχει νοσηλευτεί πάνω από 30 φορές λόγω του αφόρητου πόνου, των γαστρεντερικών προβλημάτων και των εμετών, που δεν της επιτρέπουν να έχει μια ήρεμη καθημερινότητα. Η ηθοποιός έχει κληθεί να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, όμως, μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταφέρει να βρει έναν τρόπο μαζί με τους γιατρούς της, ώστε να περιορίσει τον έντονο πόνο που νιώθει σε στιγμές κρίσης.

