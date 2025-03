Ο Λούκας Μπράβο και η Σέιλιν Γούντλεϊ είναι ζευγάρι: Αγκαλιασμένοι στους δρόμους του Παρισιού

Ο πρωταγωνιστής του “Emily In Paris” και η πρωταγωνίστρια της ταινίας με τον Τζορτζ Κλούνεϊ “Οι Απόγονοι” φαίνεται πως είναι σε σχέση

Ένας νέος έρωτας φαίνεται πως ανθίζει στην Πόλη του Φωτός, αφού ο Λούκας Μπράβο και η Σέιλιν Γούντλεϊ όλα δείχνουν πως είναι ζευγάρι. Ο «Γκάμπριελ» της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily In Paris» και η ηθοποιός που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη σειρά «The Secret Life of the American Teenager» εθεάθησαν να περπατούν αγκαλιασμένοι στους δρόμους του Παρισιού.

Φορώντας ζεστά μπουφάν, μάλλινα πουλόβερ και τζιν, οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στην όχι και τόσο ανοιξιάτικη πρωτεύουσα της Γαλλίας, ωστόσο δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τους παπαράτσι. Η αλήθεια είναι πως η κοινή εμφάνισή τους εξέπληξε τους θαυμαστές τους, αφού κανείς δεν γνώριζε ότι οι δύο ηθοποιοί έχουν έρθει τόσο κοντά στην προσωπική ζωή τους.

Το «People» επικοινώνησε με το περιβάλλον του Λούκας Μπράβο, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη σχέση του με τη Σέιλιν Γούντλεϊ, ωστόσο δεν έλαβε απάντηση. Οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, βέβαια, μαρτυρούν ότι υπάρχει οικειότητα, άνεση και φροντίδα ανάμεσά τους. Φαίνεται πως οι ηθοποιοί βρίσκονται στην αρχή της κοινής πορείας τους και δεν επιθυμούν να δώσουν περαιτέρω δημοσιότητα στη σχέση τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Emily in Paris» είχε αναφερθεί στο κομμάτι των σχέσεων, περιγράφοντας όσα θέλει ή δεν θέλει από έναν σύντροφο. Ειδικότερα, μιλώντας στο Glamour το 2020, είχε δηλώσει: «Πραγματικά δεν μου αρέσει όταν ο άλλος τρέχει μακριά. Μου αρέσει η επικοινωνία, γιατί είναι η βάση των πάντων. Επίσης, δεν μου αρέσει να ανοίγομαι μόνο εγώ και ο άλλος να αποφεύγει τη συζήτηση».