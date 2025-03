Η Ναόμι Γουότς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί matchy - matchy με τον σκύλο της - Και είναι ό,τι πιο γλυκό θα δεις σήμερα

Η Ναόμι Γουότς ξέρει να τραβάει τα βλέμματα με τον σωστό τρόπο

Η Ναόμι Γουότς έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, μαγνητίζοντας τα βλέμματα μαζί με τον συνοδό της. Ίσως εκείνος, μάλιστα, να της έκλεψε και την παράσταση. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο, αλλά για τον πολυαγαπημένο σκύλο της, Bing, με τον οποίο «συμπρωταγωνιστεί» στην ταινία «The Friend» και σίγουρα είναι από τα πιο cute πράγματα που θα δεις σήμερα στο διαδίκτυο.

Με αφορμή, λοιπόν, την πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, η Ναόμι Γουότς όχι μόνο έφτασε στο red carpet με τον σκύλο της, αλλά ντύθηκαν matchy - matchy. Για την ακρίβεια, η ηθοποιός τον «αντέγραψε», αφού φόρεσε μία λευκή τουαλέτα με μαύρες γούνινες λεπτομέρειες, που παρέπεμπαν στο τρίχωμα του τετράποδου φίλου της, η ράτσα του οποίου είναι Μεγάλος Δανός.

Naomi Watts matched her canine co-star at the premiere of her new movie this week.



The star of the upcoming movie "The Friend" arrived on the red carpet at the New York City premiere on Monday matching with Bing, the Great Dane at the center of the film. https://t.co/vbeYAfDzTz

— Good Morning America (@GMA) March 26, 2025