Η Χάλι Μπέρι για τον Κρις Χέμσγουορθ: «Θα τον θαυμάζω όλη μου τη ζωή γιατί στάθηκε στο πλευρό μιας γυναίκας»

Ο Κρις Χέμσγουορθ έχει δηλώσει ότι «φοβόταν» να συνεργαστεί με τη Χάλι Μπέρι, γιατί πίστευε ότι θα ένιωθε άγχος να βρίσκεται δίπλα σε μια τόσο καταξιωμένη ηθοποιό. (Λογικό, Κρις). «Θαυμάζω τη δουλειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν, φυσικά, πολύ αγχωμένος που θα καθόμουν απέναντί της σε μια σκηνή και προσπαθούσα, ξέρεις, να μη μείνω απλώς άναυδος με ό,τι έκανε», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του. Αυτήν τη στιγμή, οι δύο ηθοποιοί προωθούν τη νέα ταινία τους, Crime 101, και τα ταλέντα τους σμίγουν στη μεγάλη οθόνη.

Παρά τον «φόβο» του Χέμσγουορθ, λοιπόν, να συνεργαστεί με τη Μπέρι, η ίδια αποκάλυψε σε συνέντευξή της πόσο θαυμάζει τον πλέον συμπρωταγωνιστή της. Για την ακρίβεια, είπε ότι τον θαυμάζει όλη της τη ζωή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, η ηθοποιός μίλησε στο E! News και αναφέρθηκε σε κάτι που τη συγκίνησε στα γυρίσματα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Halle Berry Grateful That Chris Hemsworth "Stood Up For Her" On Set Of Thriller 'Crime 101' https://t.co/DjcnWL6RhI

— Deadline (@DEADLINE) April 6, 2025