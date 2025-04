Η Τάιρα Μπανκς έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα: Μετακόμισε μόνιμα στην Αυστραλία με την οικογένειά της

Η Τάιρα Μπανκς είναι πλέον μόνιμη κάτοικος Αυστραλίας

Η Τάιρα Μπανκς αποτελεί τρανή απόδειξη πως ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Το μοντέλο με την πολυετή και επιτυχημένη καριέρα πήρε την απόφαση να αλλάξει τόπο κατοικίας και ναι, μετακόμισε στην Αυστραλία. Μπορεί να πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή ζωής, αφού φεύγεις από τη βάση σου, η Τάιρα Μπανκς, ωστόσο, δεν έχει αυτή την οπτική. Θέλει να βρίσκεται όπου νιώθει ήρεμη και ευτυχισμένη.

Αυτή η απόφαση της μετακόμισης στο εξωτερικό συνοδεύεται και από ένα επαγγελματικό άνοιγμα. Η Τάιρα Μπάνκς, που διαθέτει τη δική της εταιρεία με παγωτά, ταξίδευε συχνά στην Αυστραλία, καθώς αποτελεί μία από τις τρεις χώρες - μαζί με την Αμερική και τη Νέα Ζηλανδία - που οι πολίτες αγαπούν πολύ τα προϊόντα της. Βέβαια, από την πρώτη φορά που επισκέφτηκε την Αυστραλία, την ερωτεύτηκε παράφορα και έτσι η απόφαση της εγκατάστασής της εκεί δεν ήταν και τόσο δύσκολη.

