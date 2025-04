Η Νάταλι Πόρτμαν κάνει τον απολογισμό της και παραδέχεται: “Ως παιδί ήθελα πάντα να ευχαριστώ τους άλλους”

“Και τώρα, είμαι υπέρ του να βάζω νέες προκλήσεις στον εαυτό μου, να έχω νέες εμπειρίες για μένα και να βρίσκω τη δική μου ευχαρίστηση”, εξήγησε η Νάταλι Πόρτμαν.

Η Νάταλι Πόρτμαν δεν είναι ακόμα μία ηθοποιός, αλλά «η» ηθοποιός. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της - που μετράει περίπου δύο δεκαετίες - έχει τιμηθεί με Οσκαρικά Βραβεία, Χρυσές Σφαίρες, BAFTA και πολλές ακόμα διακρίσεις. Ήδη από την παιδική ηλικία της γνώριζε πως θέλει να γίνει ηθοποιός, δούλεψε πολύ και τα κατάφερε. Η ζωή της σήμερα ίσως να είναι βγαλμένη από τα όνειρά της.

Η Νάταλι Πόρτμαν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Interview και παραχώρησε μια συνέντευξη με ποικίλο περιεχόμενο, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική διαδρομή της. Η ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω στα παιδικά χρόνια της, μίλησε για τη δημιουργία οικογένειας και τη μητρότητα, αναφέρθηκε στη σχέση με τους γονείς της, αλλά και στην προσωπικότητά της.

«Μεγάλωσα στο Λονγκ Άιλαντ και επειδή είναι κοντά στο Μανχάταν, πολλά παιδιά της ηλικίας μου, που πήγαιναν μαζί μου σε σχολή χορού έκαναν οντισιόν για διαφημίσεις, για να βγάλουν χρήματα για το κολέγιο. Και έτσι ρώτησα τους γονείς μου αν μπορούσα κι εγώ. Πάντα μου άρεσε να παίζω και τους παρακαλούσα, μέχρι που τελικά με άφησαν να συναντήσω έναν ατζέντη και να κάνω ακρόαση», είπε αρχικά η ηθοποιός, περιγράφοντας τα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Η φιλοδοξία είναι ένα χαρακτηριστικό που διέκρινε τη Νάταλι Πόρτμαν από τότε που ήταν παιδί, ωστόσο - όπως λέει - αυτοσκοπός της ήταν να ευχαριστεί πάντα τους άλλους. «Ήμουν πολύ φιλόδοξη ως παιδί και σίγουρα θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως φιλόδοξο και τώρα, αλλά έχει αλλάξει τελείως. Ως παιδί, με ενδιέφερε πραγματικά να ευχαριστήσω τους άλλους. Και τώρα, είμαι υπέρ στο να βάζω νέες προκλήσεις για τον εαυτό μου, να έχω νέες εμπειρίες για μένα και να βρίσκω τη δική μου ευχαρίστηση».

Περιγράφοντας τις σκέψεις της για τη μητρότητα και την απόφασή της να γίνει μητέρα, η ηθοποιός είπε: «Είναι μια πολύ ασυνήθιστη, μοναδική εμπειρία που δεν τη μοιράζονται πολλοί άνθρωποι. Αλλά το να έχω παιδιά δεν ήταν το κίνητρό μου. Ήμουν απλά ενθουσιασμένη που έκανα παιδιά με ένα άτομο που ήμουν ερωτευμένη. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχεις ανθρώπους στη ζωή σου που σε κρατούν στο έδαφος. Τα παιδιά μου είναι πάντα πηγή ενθουσιασμού, γιατί απλά τα βλέπεις να εξελίσσονται στα άτομα που είναι. Έχω περάσει πολύ χρόνο με τους φίλους μου, με τα παιδιά τους και τα παιδιά μου. Αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό».

