Emily in Paris: Ο κεντρικός ήρωας του cast που δεν θα επιστρέψει την 5η σεζόν

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες για την 5η σεζόν του “Emily in Paris” και η αλήθεια είναι πως αυτή η απουσία μας εξέπληξε.

Η 5η σεζόν του «Emily in Paris» έχει ανακοινωθεί επίσημα εδώ και καιρό, ωστόσο τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα. Ηθοποιοί και συντελεστές θα συναντηθούν ξανά στα γνώριμα σκηνικά, προετοιμάζοντας ακόμα έναν κύκλο αυτής της αγαπημένης σειράς που ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζει να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, λοιπόν, το Netflix μοιράστηκε τις πρώτες πληροφορίες για την 5η σεζόν όσον αφορά στους ηθοποιούς που θα λάβουν μέρος, αλλά και στις τοποθεσίες των γυρισμάτων.

Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα με τους ηθοποιούς, η αλήθεια είναι πως μια απουσία μας εξέπληξε. Ένας κεντρικός ήρωας του «Emily in Paris» δεν θα επιστρέψει στην 5η σεζόν της σειράς και αυτό σίγουρα δεν το περιμέναμε. Ο λόγος για την «Καμίλ» ή κατά κόσμον Καμίλ Ραζάτ, το όνομα της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη λίστα με το cast του νέου κύκλου.

Η on - off φίλη της «Έμιλυ» και, επίσης, on - off σύντροφος του «Γκαμπριέλ» φαίνεται, λοιπόν, πως δεν θα συμμετάσχει στην εξέλιξη της ιστορίας, ολοκληρώνοντας τον ρόλο της. Να θυμίσουμε, πως στον 4ο κύκλο, μετά τον χωρισμό της από τον «Γκαμπριέλ», αποφάσισε να εστιάσει στο κομμάτι της μητρότητας και να προσπαθήσει να γίνει μητέρα, αφήνοντάς εκείνον ελεύθερο και συνεπώς διαθέσιμο για την «Έμιλυ».

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Καμίλ Ραζάτ είχε μιλήσει στο L'Officiel Ibiza για την ηρωίδα της και τη συμμετοχή της στη σειρά, λέγοντας: «Για την Camille, η 4η σεζόν ήταν πολύ σπαρακτική. Ό,τι ονειρευόταν καταρρέει. Όλα καταρρέουν, συμπεριλαμβανομένου του γάμου[με τον Γκάμπριελ, τα παιδιά, τη Σοφία. Αυτή η σεζόν είναι μια στιγμή για την Καμίλ να βρει τον εαυτό της και να δημιουργήσει ένα νέο μέλλον. Ήταν υπέροχο για εμένα ως ηθοποιός, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτόν τον χαρακτήρα».

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάιο και θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία και στην Ιταλία, όπως ακριβώς συνέβη και στην 4η σεζόν του «Emily in Paris».