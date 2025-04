Πάπας Φραγκίσκος: Μπαράκ Ομπάμα, Ράσελ Κρόου, Τζίμι Φάλον και άλλοι διάσημοι τον αποχαιρετούν στα social

Φόρος τιμής στον ποντίφικα

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου στις 21 Απριλίου 2025, σε ηλικία 88 ετών, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση και πληθώρα δηλώσεων από πολιτικούς ηγέτες και διασημότητες. Πολλοί εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την ταπεινότητα, τη συμπόνια και τη δέσμευσή του προς τους περιθωριοποιημένους. ​

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε τον Πάπα Φραγκίσκο ως έναν σπάνιο ηγέτη που ενέπνευσε τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι, επισημαίνοντας τις απλές αλλά βαθιές του πράξεις, όπως το πλύσιμο των ποδιών νεαρών κρατουμένων.

Pope Francis was the rare leader who made us want to be better people. In his humility and his gestures at once simple and profound – embracing the sick, ministering to the homeless, washing the feet of young prisoners – he shook us out of our complacency and reminded us that we… pic.twitter.com/AFI0BEotUO — Barack Obama (@BarackObama) April 21, 2025

Ο ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας δημοσίευσε φωτογραφία με τον Πάπα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνάντησή τους και αναγνωρίζοντας την καλοσύνη και το έλεος που επέδειξε προς τους πιο αδύναμους.

Η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια μοιράστηκε φωτογραφία με τον Πάπα, ευχαριστώντας τον για τη συμπαράστασή του προς τους περιθωριοποιημένους και για την καλοσύνη και την ταπεινότητά του. ​

Ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον θυμήθηκε με συγκίνηση τη συνάντησή του με τον Πάπα, εκφράζοντας την τιμή που ένιωσε και ευχαριστώντας τον για τα ενθαρρυντικά του λόγια. ​

It was an honor meeting Pope Francis last summer. I’m glad I made you laugh. Thank you for your encouraging words. Rest in peace. pic.twitter.com/u5QqeUNLDM — Jimmy Fallon (@jimmyfallon) April 21, 2025

Η ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις χαρακτήρισε τον Πάπα Φραγκίσκο ως "πραγματικά χρισμένο" και μοιράστηκε ένα βίντεο προς τιμήν του.

Ο ηθοποιός Ράσελ Κρόου, σε ανάρτησή του, ανέφερε: "Μια όμορφη μέρα στη Ρώμη, αλλά μια λυπηρή μέρα για τους πιστούς. Αναπαύσου εν ειρήνη, Φραγκίσκο."

A beautiful day in Rome, but, a sad day for the faithful.

RIP Francis. pic.twitter.com/ckewTrYyFW — Russell Crowe (@russellcrowe) April 21, 2025

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ανέβασε επίσης μια φωτογραφία στο Instagram αναφέροντας ότι «ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε μια μεταμορφωτική ηγετική μορφή — όχι μόνο για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά και για την περιβαλλοντική μεταρρύθμιση και τον ακτιβισμό» και παραθέτωντας λεπτομέρειες για την ρηξικέλευθη εγκύκλιο του 2015, Laudato Si’.

Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε και η ηθοποιός Πάτρισια Χίτον εξέφρασαν επίσης τη θλίψη τους για την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου, αναγνωρίζοντας την επίδρασή του στον κόσμο. ​Ο ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι απέτισε φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, αναγνωρίζοντας την πνευματική του καθοδήγηση και την επιρροή του στον κόσμο. ​Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, η Κέιτι Κούρικ, η Ντέμπι Μαζάρ, ο βασιλιάς Κάρολος, ο Τζο Μπάιντεν, η Γούπι Γκόλντμπεργκ και πολλοί ακόμα αποχαιρέτησαν τον Πάπα με συγκινητικά μηνύματα.

King Charles III statement on the passing of Pope Francis:

“Our heavy hearts have been somewhat eased, however, to know that His Holiness was able to share an Easter Greeting with the Church and the world he served with such devotion throughout his life and ministry.” pic.twitter.com/xHbff8yMTx — Chris Ship (@chrisshipitv) April 21, 2025

It is with great sadness that Jill and I learned of the passing of His Holiness Pope Francis. He was unlike any who came before him. Pope Francis will be remembered as one of the most consequential leaders of our time and I am better for having known him. For decades, he served… pic.twitter.com/GsE03QNoHj — Joe Biden (@JoeBiden) April 21, 2025

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την παγκόσμια επιρροή του Πάπα Φραγκίσκου και την εκτίμηση που έτρεφαν προς το πρόσωπό του άτομα από διάφορους τομείς της κοινωνίας.