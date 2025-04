Η Λουξ Πασκάλ είναι περήφανη για τον Πέδρο: «Μου έμαθε ότι δεν υπάρχει λόγος να κρύβω ποια είμαι»

«Είμαι απίστευτα περήφανη για τον Πέδρο. Το θέμα είναι ότι πάντα ήξερα ότι είναι σούπερ σταρ»

Φόρεσε στον εορτασμό των 50ων γενεθλίων του το viral t-shirt με το logo «Protect the Dolls» και μέσα από μερικές λέξεις, σε ένα λευκό μπλουζάκι, υπερασπίστηκε με τον τρόπο του τα δικαιώματα των τρανς γυναικών. Απάντησε, όπως άρμοζε στην Τζ.Κ. Ρόουλινγκ μετά την ανάρτησή της για τις τρανς γυναίκες, λέγοντάς της πως είναι «σιχαμένη loser». Γενικά, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που ο Πέδρο Πασκάλ υποστηρίζει την LGBTQ+ κοινότητα. Και η αδερφή του, μίλησε σε πρόσφατες δηλώσεις της για το πόσο υπερήφανη την κάνει αυτό.

Η Λουξ Πασκάλ, η μικρότερη αδερφή του Πέδρο Πασκάλ, μίλησε στο The Hollywood Reporter στο κόκκινο χαλί των βραβείων Platino της Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ. Η ηθοποιός των Fantastic Four και The Last of Us, τόνισε ότι «είμαι απίστευτα περήφανη για τον Πέδρο. Το θέμα είναι ότι πάντα ήξερα ότι είναι σούπερ σταρ. Είναι αστείο γιατί οι άνθρωποι με ρωτούσαν, "Είναι τόσο ευγενικός όσο πιστεύουμε ότι είναι;" Και λέω πάντα "Ναι!"», υποστήριξε.

Στις δηλώσεις της τόνισε ότι «αυτό που τον κάνει τόσο υπέροχο είναι ότι φέρει όλη την ανθρωπιά του στο προσκήνιο και δεν κρύβει ποιος είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι αναζωογονητικό, γιατί συνήθως κινούμαστε στον κόσμο κρύβοντας ποιοι είμαστε. Αυτό είναι το κύριο μάθημα που πήρα από αυτόν: Δεν υπάρχει λόγος να κρύβω το ποια είμαι, σωστά; Και νομίζω ότι οι άνθρωποι το βλέπουν αυτό», σημείωσε η Λουξ Πασκάλ στη συνέχεια.

Εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου για την τρανς κοινότητα και ενός ολοένα και πιο τεταμένου πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ, η νεότερη αδελφή του Πέδρο Πασκάλ δήλωσε ότι προσπαθεί να «περιμένει να τελειώσει όλο αυτό». «Ίσως δεν είναι καλή ιδέα, αλλά εστιάζω στη δουλειά μου. Κάνω πράγματα και θέλω να παραμείνω συγκεντρωμένη σε αυτό και ελπίζω ότι η καταιγίδα θα σταματήσει. Αλλά είμαι ευγνώμων, και είμαι εξαιρετικά προνομιούχα, και νομίζω ότι συνεχίζοντας αυτήν την πορεία θα βοηθήσω άλλους ανθρώπους να σκέφτονται με μεγαλύτερη ευκολία», υποστήριξε.