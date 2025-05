Μπάρι Ντίλερ: Ανακοίνωσε ότι είναι gay, μετά από 24 χρόνια γάμου με την Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ

Στα 83 χρόνια του, ο Μπάρι Ντίλερ, πήρε την απόφαση να μοιραστεί δημόσια την αλήθεια του, λέγοντας για πρώτη φορά πως είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Μπάρι Ντίλερ - ένας από τους πιο επιτυχημένους άνδρες στον κόσμο του επιχειρείν, της τεχνολογίας και των media - εξομολογήθηκε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος. Μετά από 24 χρόνια γάμου με τη σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ - παντρεύτηκαν το 2001 μετά από πολλά on/off - ο ίδιος μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη σχέση του με τους άνδρες.

Σε προσωπικό δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο New York Magazine με τίτλο «Η αλήθεια για εμάς, μετά από όλα αυτά τα χρόνια», ο Μπάρι Ντίλερ ξεδίπλωσε τις σκέψεις του, κάνοντας μεγάλες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του. Ο επιχειρηματίας ανέφερε πως ενώ έχει μια ξεχωριστή και ίσως καρμική σχέση με την Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, ασχέτως με αυτή, εξακολουθούσαν να του αρέσουν οι άνδρες.

«Ενώ υπήρξαν αρκετοί άνδρες στη ζωή μου, υπήρξε μόνο μία γυναίκα, και μπήκε στη ζωή μου όταν ήμουν 33 ετών. Ήταν μια σχέση που ξεκίνησε με αδιαφορία και ξαφνικά μετατράπηκε σε κάτι φυσικό, σαν την αναπνοή, ένα θαύμα της ζωής μου. Ναι, μου άρεσαν και οι άνδρες, αλλά αυτό δεν συγκρούστηκε ποτέ με την αγάπη μου για την Νταϊάν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε στον εαυτό μου, ούτε στον κόσμο», εξομολογήθηκε ο Μπάρι Ντίλερ.

Παρά την αγάπη για τη σύζυγό του, δεν αμφισβήτησε ποτέ τη σεξουαλικότητά του, ούτε προσπάθησε να καταπιέσει τις επιθυμίες του. Όπως λέει, βέβαια, φοβόταν πολύ την αντίδραση των άλλων και ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που το κράτησε μέσα του για τόσα χρόνια. Εκείνος και η σχεδιάστρια μόδας δεν απέκτησαν ποτέ παιδιά, ωστόσο η σχέση τους ήταν ουσιαστική και είχαν βαθιά σύνδεση. Ο Μπάρι Ντίλερ υποστήριξε πως ήταν «προορισμένοι» να είναι μαζί, ενώ αποκάλεσε την αγάπη τους «δυνατή και ολοκληρωμένη».

Σε άλλο σημείο του προσωπικού δοκιμίου, ο επιχειρηματίας υποστήριξε πως πλέον ταυτίζεται με τις σύγχρονες απόψεις περί σεξουαλικότητας, καταργώντας (και πια αδιαφορώντας) για κάθε κοινωνικό στερεότυπο, για κάθε ταμπού. Στα 83 χρόνια του, ένιωσε την ανάγκη να είναι ειλικρινής με τον εαυτό σου, αλλά και με τους γύρω του.

Μετά την εξομολόγηση ότι είναι ομοφυλόφιλος, οι δημοσιογράφοι ζήτησαν μια δήλωση από το περιβάλλον της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, με την εκπρόσωπό της να δίνει τη δική της απάντηση, χρησιμοποιώντας ένα απόσπασμα της συγγραφέως Νταϊάν Τσάμπερλεϊν, το οποίο αναφέρει: «Το μυστικό για να τιμάς την αγάπη και τη ζωή είναι να μη λες ποτέ ψέματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών μέσων, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει κατατεθεί αίτηση διαζυγίου. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να μεταφέρει με σιγουριά ποια είναι η σχέση του ζευγαριού, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις του Μπάρι Ντίλερ.