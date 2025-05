H Tζένα Ορτέγκα με το εμβληματικό newspaper dress που είχε φορέσει η Κάρι Μπράντσο του Sex and the City

Η Τζένα Ορτέγκα αναδημιούργησε μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Κάρι Μπράντσο (aka Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), στη σειρά Sex and the City

Η Τζένα Ορτέγκα έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του Harry Up Tomorrow στη Νέα Υόρκη επιλέγοντας ένα vintage φόρεμα που είχε φορέσει η Κάρι Μπράντσο του Sex and the City, σχεδιασμένο από τον Christian Dior.

Το εμβληματικό φόρεμα με στάμπα εφημερίδας είχε παρουσιαστεί στην επίδειξη μόδας Φθινόπωρο/Χειμώνας 2000 του Christian Dior στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και αξίζει να αναφέρουμε ότι υπήρχαν δύο εκδοχές του φορέματος.

Η μία είναι ένα μακρύτερο φόρεμα που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού και η δεύτερη είναι αυτή που είχε φορέσει η Κάρι Μπράτσο, και τώρα ξαναφόρεσε η Τζένα Ορτέγκα.

Getty Images

Το εμβληματικό newspaper dress που είχε φορέσει η Κάρι Μπράντσο του Sex and the City

Να σου θυμίσουμε πως, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε φορέσει το φόρεμα αυτό στο 17ο επεισόδιο της 3ης σεζόν, «What Goes Around Comes Around», το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2000.

Είχε συνδυάσει το φόρεμα με το χαρακτηριστικό χρυσό κολιέ με το όνομά της ενώ αργότερα το φόρεσε ξανά στην ταινία Sex and the City 2 του 2010 συνδυασμένο με μαύρα μποτάκια Christian Louboutin και λευκό τσαντάκι με φτερά.

Getty Images

Τώρα, για την εμφάνισή της η νεαρή ηθοποιός, Τζένα Ορτέγκα, επέλεξε χρυσά ψηλοτάκουνα πέδιλα και ένα διακριτικό μενταγιόν ενώ άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα να πέσουν στους ώμους της. Όσο για το μακιγιάζ της, έδωσε έμφαση στα μάτια της και φόρεσε ένα glossy κραγιόν.