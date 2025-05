Ο αγέραστος, Τομ Κρουζ, είπε ότι θέλει να κάνει ταινίες μέχρι τα 100. Τον πιστεύουμε

Ο ηθοποιός, πριν δύο χρόνια είχε δηλώσει ότι αντλεί έμπνευση από την καριέρα του 80χρονου Χάρισον Φορντ και ότι θέλει να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες δράσεις μέχρι την ηλικία του

Μετά την πρεμιέρα της την περασμένη εβδομάδα στις Κάννες, η ταινία Mission: Impossible – the Final Reckoning συνεχίζει το ταξίδι της σε όλο τον κόσμο, κάνοντας πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Η όγδοη ταινία του franchise Mission: Impossible, The Final Reckoning, παρουσιάζεται ως η τελευταία ταινία για τον Ίθαν Χαντ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ. Ο ίδιος, επιβεβαίωσε στο κόκκινο χαλί ότι αυτή όντως θα είναι η τελευταία ταινία.

Ο ηθοποιός, πριν δύο χρόνια είχε δηλώσει ότι αντλεί έμπνευση από την καριέρα του 80χρονου Χάρισον Φορντ και ότι θέλει να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες δράσεις μέχρι την ηλικία του Φορντ. Σε ερώτηση δημοσιογράφου του Hollywood Reporter, εάν σήμερα είχε αλλάξει γνώμη, έχοντας πλέον φτάσει στα 62, ο Τομ Κρουζ σημείωσε: «Είπα ότι θα κάνω ταινίες μέχρι τα 80 μου. Στην πραγματικότητα, θα τις κάνω μέχρι τα 100».

Tom Cruise makes a big revelation at the #MissionImpossible—The Final Reckoning premiere



'It's not called final for nothing' pic.twitter.com/y2iIWmSQz1

— The Hollywood Reporter (@THR) May 18, 2025