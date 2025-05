Η Κάσι Βεντούρα έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της, μετά την κατάθεση κατά του Diddy

Η Κάσι Βεντούρα γέννησε το μωρό της, μόλις δύο εβδομάδες μετά την κατάθεσή της στη δίκη του Diddy.

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Κάσι Βεντούρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι μαζί με τον σύζυγό της, Άλεξ Φάιν. Μόλις δύο εβδομάδες μετά την κατάθεσή της στο ομοσπονδιακό δικαστήριο - εν μέσω της δίκης του Diddy, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για δέκα χρόνια - η τραγουδίστρια βίωσε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Σύμφωνα με το TMZ, η Κάσι Βεντούρα γέννησε υπό άκρα μυστικότητα, θέλοντας να προστατέψει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή από την υπερβολική δημοσιότητα που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα λόγω του κομβικού ρόλου της στη δίκη του Diddy. Η 38χρονη αποτελεί τη βασική μάρτυρα της υπόθεσης, ωστόσο μετά τη δική καταγγελία ακολούθησαν χιλιάδες άλλες εις βάρος του μουσικού παραγωγού.

Cassie has given birth to her third child with her husband Alex Fine. (via TMZ) pic.twitter.com/k7i85IXAMA

