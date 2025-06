Ο Χαβιέ Μπαρδέμ φωτογραφίζεται για το βρετανικό GQ και λέει πως όταν θέλουμε κάτι, πρέπει να παλεύουμε για αυτό

Ζωή, τέχνη, ακτιβισμός, οικογένεια. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ μιλάει για όλα στη νέα του συνέντευξη

«Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει- ίσα που ξέρω να οδηγώ», λέει γελώντας. «Είναι ένας κόσμος που είναι κάπως μακριά από μένα και πραγματικά έμαθα να τον σέβομαι», σημειώνει στη συνέντευξή του με το βρετανικό GQ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας για τον ρόλο του στο F1, την επερχόμενη ταινία για τον κόσμο της Formula 1. Εκεί, θα τον απολαύσουμε μαζί με τον Μπραντ Πιτ. Τον τελευταίο καιρό, ο ηθοποιός προσπαθεί να ανατρέψει τη φήμη ότι υποδύεται ψυχρούς, σκληροτράχηλους, κακούς ανθρώπους.

Στην κινηματογραφική του καριέρα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ επιτυγχάνει πιο υγιείς ισορροπίες τελευταία, ωστόσο. Έχει αλλάξει μεταξύ ενός ρόλου ενός φρικτού, βίαιου πατέρα (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) και ενός υπερπροστατευτικού πατέρα γοργόνας (The Little Mermaid) και πολλά ακόμα. Το 2025, ανησυχεί για το πού δίνουν οι άνθρωποι τις ψήφους τους. Δεν λέει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η νύξη αιωρείται. «Υπάρχουν άνθρωποι που με επικρίνουν επειδή λέω δυνατά αυτό που πιστεύω - σε αυτήν την περίπτωση, την κατάσταση στην Παλαιστίνη», τονίζει. Πολλοί άνθρωποι από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κηρύσσουν γενοκτονία, λέει. «Πρόκειται για γενοκτονία. Είναι μια εθνοκάθαρση. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός πίσω από την κυβέρνηση Νετανιάχου από το να εξαλείψει την παλαιστινιακή κουλτούρα, τον παλαιστινιακό λαό, τις παλαιστινιακές ρίζες, την παλαιστινιακή ιστορία, που ανήκουν σε αυτήν τη γη».

«Πρόκειται για μια κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέρα από τη θρησκεία, πέρα από την πολιτική. Πρέπει να επιλυθεί όπως πρέπει, δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης - μέσω της δίωξης των υπευθύνων».

Στη συνέντευξή του μιλά και για την Πενέλοπε, με την οποία γνωρίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Jamón, Jamón. Οι συνεργασίες τους έγιναν ακόμα πιο συχνές, όταν γνωστοποιήθηκε ότι είναι μαζί. «Φυσικά, νιώθουμε άνετα ο ένας με τον άλλον», σημειώνει στη συνέντευξή του μιλώντας για τις κινηματογραφικές συνεργασίες τους. «Αυτό βοηθάει στο να μπορείς να ξέρεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Επίσης, να ξεδιπλώνεται όταν τελειώνει η μέρα, γιατί έχουμε ένα πολύ πιο σημαντικό πράγμα να κάνουμε στο σπίτι από οποιαδήποτε άλλη ταινία: Να είμαστε πατέρας και μητέρα».

Αλλά ο Χαβιέ Μπαρδέμ αισθάνεται επίσης ότι υπηρετεί κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Βλέπει τον ακτιβισμό του ως αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς του. «Νομίζω ότι όλα σε διδάσκουν κάτι, αν είσαι ανοιχτός στη μάθηση», εξηγεί. «Είναι αλήθεια αυτό που λένε: Όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερα ξέρω. Γι' αυτό, όταν βλέπεις κάτι πολύ καθαρά, πρέπει να παλέψεις γι' αυτό».