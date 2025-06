Στο νοσοκομείο ο R. Kelly μετά από υπερβολική δόση φαρμάκων - Του τα έδωσε το προσωπικό ασφαλείας, κατέθεσε ο δικηγόρος του

Κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, αποπλάνησης ανηλίκων και εκβιασμό

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο R. Kelly, μετά από υπερβολική δόση φαρμάκων που πήρε ενόσω βρίσκεται στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 30 ετών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, αποπλάνησης ανηλίκων και εκβιασμό.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο δικηγόρος του R&B καλλιτέχνη και επικαλείται η Daily Mail, τα φάρμακα δόθηκαν από το προσωπικό ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ο R. Kelly είχε τεθεί σε απομόνωση στις 10 Ιουνίου, με το προσωπικό να του δίνει φάρμακα για την καταπολέμηση του άγχους.

Την ίδια μέρα, του δόθηκαν δόθηκαν επιπλέον φαρμακευτικές ουσίες και του ζητήθηκε να τις λάβει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τρεις μέρες αργότερα, ο R. Kelly να νιώθει τάσεις λιποθυμίας και ζάλη, ενώ έβλεπε μαύρα στίγματα πριν τελικά λιποθυμήσει. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke.

Στην κατάθεσή του, ο δικηγόρος γνωστοποίησε πως ακούστηκε ο R. Kelly να λέει σε έναν από τους υπαλλήλους της φυλακής πως «αυτό θα ανοίξει ένα νέο κουτί με σκουλήκια».

Disgraced rapper R Kelly was rushed to hospital after overdosing on medication in prison.



The R&B star suffered the overdose after being given medications by prison staff, his attorney said in a filing.



Read the full story ➡ https://t.co/2Kbhjih5l4 pic.twitter.com/GhxeCc6UYo

— Daily Mail (@DailyMail) June 17, 2025