Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Γιατί οι θαυμαστές κρίνουν τόσο αυστηρά τις γυναίκες στις ταινίες ενώ τους άνδρες όχι;»

«Οι γυναικείοι χαρακτήρες είναι "τόσο καταδικασμένοι"»

Στα σχεδόν 30 χρόνια που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υποδύεται τον χαρακτήρα της Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City και στο And Just Like That δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δεχθεί επικριτικά σχόλια για την Κάρι και τις επιλογές της, ειδικά όσον αφορά τους άνδρες.

Σε συνέντευξή της η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραδέχθηκε πως ενώ έχει μάθει να απομονώνει τα αρνητικά σχόλια πάντα αναρωτιέται γιατί οι θαυμαστές «κρίνουν τόσο αυστηρά τους γυναικείους χαρακτήρες για τα λάθη τους, αλλά «όχι τους άνδρες»;

HBO

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Γιατί οι θαυμαστές κρίνουν τόσο αυστηρά τους γυναικείους χαρακτήρες αλλά όχι τους άνδρες;»

Οι γυναίεκς στις σειρές και τις ταινίες είναι «τόσο καταδικασμένες», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια υπερασπίστηκε την Κάρι:

«Νομίζω, ουσιαστικά, ότι η Κάρι είναι ένας εξαιρετικά αξιοπρεπής και καλός άνθρωπος - μια εξαιρετικά αφοσιωμένη φίλη, είναι γενναιόδωρη σε πνεύμα και χρόνο, σε όλα όσα έχει να προσφέρει», δήλωσε στο Huffpost .

HBO

Η Πάρκερ παραδέχτηκε ότι ο χαρακτήρας της, τον οποίο υποδύεται από το 1998, έχει «κάνει λάθη» και «δεν είναι ώριμη στον έρωτα» και συνέχισε δηλώνοντας πως προτιμά οι θαυμαστές να νιώθουν κάτι για τον χαρακτήρα της παρά να είναι εντελώς αδιάφοροι. «Αλλά τελικά πιστεύω ότι όλα αυτά τα συναισθήματα είναι αρκετά φανταστικά. Αυτό το είδος σύνδεσης και αυτά τα έντονα συναισθήματα, τόσο θετικά όσο και αρνητικά, είναι υπέροχα. Οι άνθρωποι είναι κάπως αιχμάλωτοι σε κάτι σε αυτές τις στιγμές, και νομίζω ότι αυτό είναι εντάξει. Απλώς νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, οι τρόποι με τους οποίους κρίνουμε τις γυναίκες και όχι τους άνδρες».

Τέλος, μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy» στις 18 Ιουνίου , η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αναγνώρισε την τεράστια επίδραση του Sex and the City , ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, όπου διαδραματίζεται η επιτυχημένη σειρά.