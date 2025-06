Οι εμφανίσεις της Μπιγιόνσε έχουν αναδείξει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, και προφανώς όσα είδαμε στο Παρίσι δεν αποτελούσαν εξαίρεση

H περιοδεία της Μπιγιόνσε, Cowboy Carter, που ξεκίνησε πριν ένα μήνα, συνεχίζει να είναι οικογενειακή υπόθεση. Αυτήν τη φορά δεν είδαμε στη σκηνή τις κόρες της, Μπλου Άιβι και Ρούμι. Αντιθέτως, η πόλη του έρωτα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά το τραγούδι «Crazy in Love» με την Μπιγιόνσε και τον Jay-Z να εμφανίζονται μαζί μπροστά στο κοινό.

Η pop star πέρασε ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι με τον σύζυγό της στο πλευρό της, στο Stade de France, βόρεια της πρωτεύουσας, όπου η περιοδεία Cowboy Carter διήρκεσε τρεις νύχτες (19, 21 και 22 Ιουνίου). Ο Jay-Z, ο οποίος ήταν και ο καλεσμένος-έκπληξη στην τελευταία συναυλία στο Παρίσι, ερμήνευσε μαζί με την Μπιγιόνσε την επιτυχία του 2003, «Crazy in Love», αλλά και τα «Drunk in Love», «Partition». Ο ίδιος, χάρισε στο κοινό και τη δική του εκδοχή του «N—-s in Paris». Κάπου εδώ, να πούμε ότι ο Jay- Z ηχογράφησε αρχικά το «Paris» με τον Κάνιε Γουέστ, για το συνεργατικό τους άλμπουμ Watch the Throne που έφτασε στην κορυφή του Billboard 200 το 2011.

the carters perform ‘crazy in love’ x ‘n***** in paris’ at the cowboy carter tour in paris 🇫🇷 pic.twitter.com/GTUa3j1q5G — BEY-Z (@beyzhive) June 22, 2025

Η τελευταία φορά που η Μπιγιόνσε και ο Jay-Z, γνωστοί και ως The Carters, εμφανίστηκαν μαζί σε συναυλία ήταν στο Global Citizen Festival: Mandela 100, στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στις 2 Δεκεμβρίου 2018. Μετά από σχεδόν 7 χρόνια, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια χάρισε ένα jaw-dropping moment στο Stade de France. Ωστόσο, ο Jay-Z δεν ήταν ο μόνος διάσημος καλεσμένος μέσα στο στάδιο.

Οι εμφανίσεις της Μπιγιόνσε έχουν αναδείξει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, και προφανώς όσα είδαμε στο Παρίσι δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Η Cardi B εθεάθη επίσης στο πλήθος, φορώντας την καουμπόικη στολή της. Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την πρώτη της συναυλία στο Παρίσι στις 19 Ιουνίου, σοκάροντας τους θαυμαστές με την παρουσία-έκπληξη της Μάιλι Σάιρους. Οι δυο τους ερμήνευσαν το αγαπημένο τους «II Most Wanted», ενώ εμφανίστηκαν χέρι-χέρι στη σκηνή. Η περιοδεία Cowboy Carter επιστρέφει στις ΗΠΑ στη συνέχεια, και θα συνεχιστεί στις 28 Ιουνίου για δύο συναυλίες στην πόλη τους, στο Χιούστον.