Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει περάσει καλύτερα στη ζωή της, από ό,τι τώρα. Απολαμβάνει το να είναι single μετά τον χωρισμό με τον Μπεν Άφλεκ – και εικάζουμε πως έχει κουραστεί να τη ρωτούν εάν θα παντρευτεί ξανά. Γενικά, δεν ψάχνει για άντρα, ας το κατανοήσουμε αυτό για να πάμε παρακάτω.

Πριν σου αποκαλύψουμε την απάντηση που έδωσε σε θαυμαστή της σε συναυλία της, θα σου υπενθυμίσουμε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2021 μετά τον πολύ γνωστό αρραβώνα τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τελικά, έφτασαν στο να παντρευτούν το 2022, αλλά χώρισαν μέσα σε δύο χρόνια. Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.

Στα μελλοντικά σχέδιά της, σίγουρα δεν βρίσκεται το να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. Στη διάρκεια μιας συναυλίας της στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνει φέτος το καλοκαίρι με τίτλο «Up All Night» την Τρίτη 15 Ιουλίου, απάντησε σε ένα πανό που έγραφε: «JLo, θα με παντρευτείς;». Η ίδια έσκασε ένα χαμόγελο και απάντησε: «Νομίζω ότι τελείωσα με αυτό. Το έχω δοκιμάσει μερικές φορές».

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” 😂 pic.twitter.com/zoQqxse0Tl

— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025