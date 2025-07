Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ γράφει την αυτοβιογραφία της: “Δεν θα είναι ένα δράμα, αλλά θα είναι αληθινό”

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, που τα τελευταία χρόνια δίνει τον δικό της αγώνα με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της, αποκαλύπτοντας κάθε πτυχή της ζωής της.

Στα 53 χρόνια της και μετά από μια δύσκολη περίοδο με θέματα υγείας, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πήρε την απόφαση να γράψει την αυτοβιογραφία της. Η ηθοποιός, που εδώ και λίγα χρόνια έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, ένιωσε την ανάγκη να «φωτίσει» γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής της, ξεκινώντας αυτό το «ταξίδι» από την παιδική ηλικία της.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αναφέρεται στην ταραχώδη παιδική ηλικία της, στην επαγγελματική πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, στη σχέση της με την εικόνα και το σώμα της, αλλά και στη σκλήρυνση κατά πλάκας, που την έχει ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Η αυτοβιογραφία θα έχει τον τίτλο «You With the Sad Eyes» και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Little, Brown and Company τον Μάρτιο του 2026.

Christina Applegate to Publish Memoir 'You With the Sad Eyes' (Exclusive) https://t.co/YuAkNtRWMG — The Hollywood Reporter (@THR) July 17, 2025

Στη διαδρομή της, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μπορεί να έλαβε αγάπη και αναγνώριση, όμως δεν ήταν όλες οι ημέρες ίδιες. Η ηθοποιός βίωσε κακοποιητικές συμπεριφορές, που τη σημάδεψαν, και αντιμετώπισε διαταραχές που αφορούσαν στην εικόνα του σώματός της. «Αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο, όταν αναγκάστηκα να επιβραδύνω. Η σκλήρυνση κατά πλάκας με έκανε να αναθεωρήσω όσα θεωρούσα σημαντικά. Για πρώτη φορά, είχα τον χρόνο να σταματήσω και να σκεφτώ. Είναι τρομακτικό να αποφασίζεις να τα πεις όλα, αλλά πιστεύω ότι τα βιβλία έχουν τη δύναμη να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν λιγότερο μόνοι. Δεν θα είναι ένα δράμα, αλλά θα είναι αληθινό», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, γεγονός που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την υποκριτική και να αφοσιωθεί στην υγεία της. Η ασθένεια της έδειξε το σκληρό πρόσωπό της και αν και «λύγισε», δεν τα παράτησε ποτέ. Στο πλαίσιο της αυτοβιογραφίας της, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μιλάει για τη «μάχη» της και όλες τις δυσκολίες που κλήθηκε να διαχειριστεί μέσα σε αυτήν την τετραετία. «Έχω πολλά να πω. Και τώρα είναι η στιγμή να τα πω», επισημαίνει, επιθυμώντας να βοηθήσει όσους ανθρώπους έχουν παρόμοια βιώματα και νιώθουν την ανάγκη για βοήθεια και υποστήριξη.

Την επιμέλεια του βιβλίου έχει αναλάβει η Μπριν Κλαρκ, η οποία είπε σε δήλωσή της: «Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μιλά με ειλικρίνεια για το χάος της ζωής και απορρίπτει τη ψευδαίσθηση τελειότητας. Δεν έχουμε χρόνο για ψευτιές».