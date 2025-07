Πρίγκιπας Ουίλιαμ & Χάρι: Αυτοκτόνησε η 20χρονη ξαδέρφη τους

«Μουδιασμένη» είναι η βασιλική οικογένεια, μετά την είδηση του αναπάντεχου θανάτου της 20χρονης Ρόζι Ροσέ, ξαδέρφης των πρίγκιπα Ουίλιαμ και Χάρι.

Η 20χρονη Ρόζι Ροσέ - η μικρότερη ξαδέρφη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του Χάρι - εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, ενώ ετοιμαζόταν για τις καλοκαιρινές διακοπές με τους φίλους της. Δίπλα της υπήρχε ένα όπλο, με τις αρχές να πιθανολογούν πως έβαλε μόνη της τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και η αδερφή της ήταν εκείνες που τη βρήκαν αιμόφυρτη στο δωμάτιο του πατρικού της. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 14 Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι είδε το φως της δημοσιότητας μόλις χθες. Η Ρόζι Ροσέ ήταν εγγονή του θείου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, συνεπώς έχει άμεση συγγένεια με τα βασιλικά μέλη.

Ιατροδικαστής ξεκίνησε έρευνα, προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες του θανάτου της, ωστόσο αυτή αναβλήθηκε για τις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη «The Sun». Όπως υποστηρίζει, όμως, η εφημερίδα «ο θάνατός της θεωρείται μη ύποπτος και δεν υπάρχουν σκέψεις για εμπλοκή τρίτου προσώπου».

