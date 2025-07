Η Τζέιν Φόντα αποκαλύπτει το ρούχο που φοράει στο κρεβάτι «επειδή είναι single»

She’s an icon, she’s a legend, she’s the moment

Εάν μας ρωτούσαν αυτήν τη στιγμή τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, θα λέγαμε η Τζέιν Φόντα. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει αποδεχθεί τόσο πολύ τον εαυτό του όσο εκείνη. Γιατί είναι ακομπλεξάριστη. Γιατί ξέρει ότι το να γερνάς είναι κάτι υπέροχο. Γιατί είναι queen, πολύ απλά.

Έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή στο προσκήνιο, και στα 87 της εξακολουθεί να ξεχωρίζει για όσα λέει και κάνει. Για το πηγαίο χιούμορ της και το ανεπιτήδευτα κομψό στιλ της. Και μιας και μιλάμε για στιλ, η Τζέιν Φόντα σε συνέντευξή της μίλησε για τους δικούς της «κανόνες» όσον αφορά στην γκαρνταρόμπα της. «Από τότε που τα μαλλιά μου άσπρισαν, φοράω περισσότερα χρώματα, συμπεριλαμβανομένων του κίτρινου και του πράσινου. Ακόμα κι εγώ μπορώ να δείχνω όμορφη με αυτά τα χρώματα, και δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το πουν αυτό». By the way, η Τζέιν Φόντα έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή με τα γκρίζα μαλλιά της στα βραβεία Οscar του 2020, όπου απένειμε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας με ένα εντυπωσιακό pixie κούρεμα. Φορούσε ένα κατακόκκινο φόρεμα με χάντρες από Elie Saab - με το οποίο αρχικά είχε εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2014 – όταν έφτασε στο κόκκινο χαλί.

Τι φοράει, όμως, όταν σβήνουν τα φώτα; Το αγαπημένο της ντύσιμο για τον ύπνο είναι «ένα φανελένιο νυχτικό». «Το φοράω αυτό επειδή είμαι single», δήλωσε η star των Grace and Frankie στους Times. «Ποτέ δεν τα φορούσα όταν ήμουν με άντρα».

Πριν λίγο καιρό, μιλώντας στο περιοδικό Telva, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να προπονείται όπως πριν: «Κάνω τις ίδιες ασκήσεις, αλλά με μια μεγάλη διαφορά: Τώρα τις κάνω αργά. Η άσκηση είναι σαν το σεξ. Όσο πιο αργά, τόσο το καλύτερο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγω να κουράζω τον εαυτό μου». Ίσως για αυτό νιώθει και νεότερη από ό,τι παλιά.