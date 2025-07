Ο Όζι Όσμπορν δεν ήταν (μόνο) ένας θρύλος της ροκ - αλλά μια εποχή ολόκληρη. Αντίο “Πρίγκιπα του Σκότους”

Ο Όζι Όσμπορν άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 76 ετών, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ροκ μουσική.

Ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος από χθες 22/7, καθώς ο Όζι Όσμπορν - ο «Πρίγκιπας του Σκότους» και αδιαμφισβήτητος «πατέρας» της heavy metal - άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους εκατομμύρια θαυμαστές του στον πλανήτη, που δεν περίμεναν αυτό το τέλος. Τουλάχιστον ακόμα. Η καριέρα του μοιάζει με μύθο και το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ώρες.

Από τα εργατικά προάστια του Birmingham ως τη θρυλική σκηνή των Black Sabbath και τη σόλο πορεία του γεμάτη ύμνους, σκάνδαλα και αδιανόητη ενέργεια, ο Όζι Όσμπορν δεν υπήρξε ποτέ απλώς μουσικός. Ήταν ένα ζωντανό σύμβολο της heavy metal. Η μουσική κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι προφανώς αδιαμφισβήτητη. Μπορεί, χθες, να «κατέβηκε» για πάντα από τη σκηνή, όμως ένα είναι βέβαιο: το χειροκρότημα δεν θα σταματήσει ποτέ.

Όζι Όσμπορν: Η ζωή και η πορεία του μύθου της ροκ

Ο Όζι Όσμπορν γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1948, στο Marston Green, κοντά στο Birmingham της Αγγλίας. Το πραγματικό όνομά του είναι Τζον Μάικλ Όσμπορν, ωστόσο όλοι τον γνωρίζουμε ως Όζι. Μετά το τέλος του σχολείου, εργάστηκε σε εργοστάσια μέχρι να συναντήσει τον Γκίζερ Μπάτλερ και να δημιουργήσουν μαζί το συγκρότημα Black Sabbath το 1968. Ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος στα κλασικά άλμπουμ Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) και Sabbath Bloody Sabbath (1973) - μουσικές που καθόρισαν τη heavy metal και αποτελούν μέχρι σήμερα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της.

Οι Black Sabbath αγαπήθηκαν αμέσως από το κοινό της ροκ μουσικής σκηνής, σημειώνοντας τεράστια και ασύγκριτη επιτυχία. Το συγκρότημα πούλησε πάνω από 75 με 100 εκατομμύρια δίσκους, αφήνοντας ανεξίτηλο ιστορικό αποτύπωμα. Το 1979, ο Όζι Όσμπορν αποχωρεί από το συγκρότημα λόγω εξαρτήσεων, και έναν χρόνο μετά, το 1980, ξεκινάει σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας αρχικά το Blizzard of Ozz, και συνεχίζοντας με 13 studio άλμπουμ, εκ των οποίων τα 7 έγιναν multi‑platinum στις ΗΠΑ.

Getty Images

Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι «Crazy Train», «No More Tears», «Shot in the Dark», καθώς και το ντουέτο με Lita Ford, «Close My Eyes Forever». Το 2022 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Patient Number 9, για το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy. Αυτή η μουσική δουλειά του αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα έργα του.

Γνωστός ως "Prince of Darkness" και "Godfather of Heavy Metal", έγινε μύθος για τα ακραία σκηνικά επί σκηνής, όπως το δάγκωμα νυχτερίδας σε συναυλία (1982) και άλλες αλλόκοτες συμπεριφορές, έχοντας πάντα μάρτυρες τους θαυμαστές του. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπος με θρησκευτικές, κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά και κατηγορίες περί επιρροής των θαυμαστών σου σε ακραίες συμπεριφορές.

Getty Images

Στις αρχές των 00s, έγινε γνωστός και σε όσους δεν τον είχαν ακούσει ήδη μέσα από τη δουλειά του (πράγμα δύσκολο, αλλά εντάξει), καθώς μαζί με τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους έπαιξαν στο δικό τους ριάλιτι με τίτλο «The Osbournes» στο MTV. Κάπως έτσι, απέκτησε μια δεύτερη καριέρα, αλλά αυτή την φορά για την τηλεοπτική παρουσία του.

Στη μακρά πορεία του, βίωσε σπουδαίες στιγμές και έλαβε ξεχωριστές βραβεύσεις για την προσφορά του στη μουσική. Για παράδειγμα, εισήχθη δύο φορές στο Rock & Roll Hall of Fame: το 2006 ως μέλος του Black Sabbath και το 2024 ως solo καλλιτέχνης. Επίσης, έχει αστέρια στη Hollywood Walk Of Fame και στη Walk of Stars του Birmingham, ενώ στη solo καριέρα του κέρδισε συνολικά πέντε Grammy.

Η τελευταία συναυλία 17 ημέρες πριν από τον θάνατό του

Το τελευταίο live του πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου του 2025 στο Back to the Beginning, στο Villa Park, με τη συμμετοχή Black Sabbath - επανενώθηκαν μετά από δεκαετίες - και πολλών άλλων μουσικών συγκροτημάτων, όπως Metallica, GNR, Tool, Pantera κ.α. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» μαγνήτισε τα βλέμματα με τις ερμηνείες του, ενθουσιάζοντας τους fans του που περίμεναν πώς και πώς αυτή τη στιγμή.

Ο rock star έπασχε από τη νόσο Parkinson από το 2019/2020, ενώ αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, που είχαν επιβαρύνει την κατάστασή του. Ο τραγουδιστής είχε κινητικά προβλήματα, τα οποία είχαν προκληθεί από το τροχαίο του το 2003 και από πτώση που είχε το 2019.

Getty Images

Ο Όζι Όσμπορν έδωσε φωνή στο περιθώριο, ένωσε γενιές κάτω από τη σημαία του metal και έγραψε ιστορία, υπηρετώντας την τέχνη του, όπως εκείνος ήθελε. Πάλεψε με τους δαίμονές του, έκανε την υπερβολή τέχνη, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία. Και αν για κάτι μπορούμε να είμαστε σίγουροι, είναι πως ο Όζι Όσμπορν δεν ήταν μόνο ένας θρύλος της ροκ, αλλά μια εποχή ολόκληρη. Αντίο «Πρίγκιπα του Σκότους».