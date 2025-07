Σε κάθε περίπτωση, η Κρίστιν Ντέιβις δεν αισθανόταν προστατευμένη στη σειρά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κρίστιν Ντέιβις μιλάει για το πόσο άβολα ένιωθε στις ερωτικές σκηνές στο «Sex and The City». Η ηθοποιός είχε πει σε συνέντευξή της ότι ήταν «μπερδεμένη» κάθε φορά που χρειαζόταν να γυρίσει μια ερωτική σκηνή, ενώ δεν θεωρούσε πως ήταν όλες απαραίτητες. Όπως είπε, πίστευε ότι το «Sex and The City» ήταν μια σειρά που «μιλούσε» σε γυναίκες και θεωρούσε ότι θα ένιωθαν «άβολα» βλέποντας τόσο σεξ στην οθόνη.

Τώρα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια σκηνή της σειράς κατά την οποία αισθάνθηκε άβολα και κάπως θυμωμένη. Στο podcast της Are You a Charlotte?, η Κρίστιν Ντέιβις έκανε μια αναδρομή στο επεισόδιο της 2ης σεζόν με τίτλο «Chicken Dance», το οποίο ακολουθούσε την εμπειρία της παρέας στον γάμο μεταξύ της διακοσμήτριας εσωτερικών χώρων της Μιράντα (Σίνθια Νίξον) και ενός παλιού φίλου. Κατά τη διάρκεια του γάμου, η Σάρλοτ (Ντέιβις) έχει ένα ραντεβού με τον κουμπάρο, Μάρτιν, και γνωρίζει τον πατέρα του. Αφού η Σάρλοτ συμφωνεί να χορέψει με τον πατέρα, εκείνος την αγγίζει, με αποτέλεσμα να ουρλιάξει. Στη συνέχεια, αντιμετωπίζει θυμωμένα τον Μάρτιν για το τι συνέβη, αλλά εκείνος δεν την πιστεύει.

Η Κρίστιν Ντέιβις είπε στο podcast της ότι η αντίδρασή της στη σειρά ήταν αληθινή, γιατί είχε θυμώσει. Ισχυρίστηκε ότι ο σκηνοθέτης του επεισοδίου είχε δώσει εντολή στον παρτενέρ της στη σκηνή να της «πιάσει τον ποπό» πιο πολύ, κάτι που, όπως είπε, την έφερε σε δύσκολη θέση. «Είμαι θυμωμένη που έπρεπε να το κάνω», είπε. «Είμαι θυμωμένη που αυτός ο άντρας έπρεπε να μου πιάσει τον πισινό. Ήταν ταπεινωτικό, καταλαβαίνετε;».

Η ηθοποιός του «And Just Like That» είπε ότι εκείνη και η υπόλοιπη ομάδα παραγωγής είχαν «εξαντληθεί» από τα γυρίσματα αυτού του επεισοδίου, κάτι που δεν βοήθησε. Θυμήθηκε διάφορα μέλη του συνεργείου να κοιμούνται ακουμπισμένα σε έναν τοίχο ενώ γύριζε τη σκηνή.

Σε κάθε περίπτωση, η Κρίστιν Ντέιβις δεν αισθανόταν προστατευμένη στη σειρά. Έχει εξομολογηθεί μάλιστα πως «φοβόταν» να απεικονίσει στην τηλεόραση το πώς μοιάζει το σεξ, και δεν ένιωθε άνετα τις πρώτες ημέρες των γυρισμάτων.