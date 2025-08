Άστον Κούτσερ & Μίλα Κούνις: Βγήκαν ραντεβού σε συναυλία των Backstreet Boys και μας γύρισαν στην εφηβεία - Το viral cute βίντεο

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτας δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «That '70s Show», στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών και εκείνος 19. Παρότι τότε διατηρούσαν φιλική σχέση, χρόνια αργότερα - μετά από το τέλος των προηγούμενων σχέσεών τους - οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν και η φιλία τους εξελίχθηκε σε ρομαντική σχέση.

Το 2015 παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή και πλέον έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά: την κόρη τους, που γεννήθηκε το 2014 και τον γιο τους, που γεννήθηκε το 2016. Παρά τη δημοσιότητα που τους περιβάλλει, οι δύο ηθοποιοί έχουν καταφέρει να κρατήσουν την οικογενειακή ζωή τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των παπαράτσι.

Getty Images

Μίλα Κούνις και Άστον Κούτσερ full in love σε συναυλία των Backstreet Boys

Η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Μια τέτοια φαίνεται πως ήταν η συναυλία των Backstreet Boys στο Λας Βέγκας, όπου το ζευγάρι βρέθηκε στις VIP θέσεις και διασκέδασε με την ψυχή του. Οι δυο τους χόρεψαν, τραγούδησαν και γύρισαν πίσω τον χρόνο, ακούγοντας το αγαπημένο τους συγκρότημα.

Μάλιστα, στο διαδίκτυο έχει γίνει viral ένα super cute βίντεο, στο οποίο οι ηθοποιοί τραγουδούν, χορεύουν και αφιερώνουν ο ένας στον άλλον το τραγούδι «I want it that way». Όπως φαίνεται, η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ ερμηνεύουν με πάθος τους στίχους του κομματιού, χωρίς να αποφεύγουν τα τρυφερά αγγίγματα και τις αγκαλιές.

Μετά από 10 χρόνια έγγαμου βίου, οι δυο τους επιβεβαιώνουν πως ο έρωτας δεν έχει ημερομηνία λήξης. «Είσαι η φωτιά μου, η μόνη επιθυμία μου», τραγουδούν ο ένας στον άλλον, ενώ, παράλληλα, είναι matchy - matchy ντυμένοι, φορώντας ένα μαύρο παντελόνι και ένα λευκό t-shirt.