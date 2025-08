Η Μαράια Κάρεϊ μόλις γκρέμισε τον μύθο του “All I Want For Christmas” - Είπε ότι το έγραψε τυχαία

Τι κι αν είναι Ιούλιος και όχι Δεκέμβριος, η αποκάλυψη πως η Μαράια Κάρεϊ έγραψε το top χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών τυχαία, κάπως μας έπεσε βαριά.

All I Want For Christmas: ένα τραγούδι, μια ιστορία. Η Μαράια Κάρεϊ έχει ερμηνεύσει το πιο δημοφιλές και με τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία χριστουγεννιάτικο κομμάτι, που εδώ και τρεις δεκαετίες κατακτά κάθε χρόνο τη no1 θέση στα παγκόσμια charts ήδη από τον Νοέμβριο. Το «All I Want For Christmas» έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, δίνοντας μια ρομαντική νότα στην πιο όμορφη - για πολλούς - περίοδο του χρόνου.

Κι ενώ μέχρι σήμερα εξακολουθεί να σπάει ρεκόρ, αυξάνοντας συνεχώς τα μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό της Μαράια Κάρεϊ, μία αποκάλυψη της ίδιας μας εξέπληξε. Η pop star υποστήριξε πως αυτός ο χριστουγεννιάτικος ύμνος γράφτηκε τυχαία. Πώς είπατε; Η δημιουργός του «All I Want For Christmas» εξομολογήθηκε πως οι στίχοι του κομματιού προέκυψαν τυχαία και ούτε που φανταζόταν τη στιγμή που το έγραφε, ότι θα σημείωνε τόση μεγάλη επιτυχία.

Η Μαράια Κάρεϊ ηχογράφησε το πιο επιτυχημένο κομμάτι της σε λίγα λεπτά της ώρας

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω αυτό το τραγούδι που κατέληξα να γράψω τυχαία», δήλωσε στο Harper’s Bazaar UK. Όπως είπε, στόχος της ήταν να γράψει ένα τραγούδι για το πρώτο άλμπουμ διακοπών το 1994. Τι να πεις κανείς για τη Μαράια Κάρεϊ; Και μπορεί να είναι αρκετά νωρίς για να προσθέσουμε στην playlist μας το «All I Want For Christmas» - ναι, κάποιοι δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές - ωστόσο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την επιτυχία του.

Για την ιστορία, το «All I Want For Christmas» ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1994 και κυκλοφόρησε ως single από το άλμπουμ Merry Christmas στις 29 Οκτωβρίου 1994. Το τραγούδι γράφτηκε από τη Μαράια Κάρεϊ και τον Walter Afanasieff. Η τραγουδίστρια έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι χρειάστηκαν περισσότερα από 15 λεπτά για να το ολοκληρώσουν. Η ηχογράφηση έγινε σε εορταστική ατμόσφαιρα, με το στούντιο να στολίζεται χριστουγεννιάτικα, προκειμένου να μπουν στο ανάλογο mood.

Το τραγούδι εξελίχθηκε σε ένα διαχρονικό κομμάτι, πετυχαίνοντας εκπληκτικά ρεκόρ. Έχει φτάσει στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 το 2019 για πρώτη φορά, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Έχει λάβει τρία Guinness World Records - για τη υψηλότερη κατάταξη holiday τραγουδιού στο Billboard Hot 100 από female solo artist, για τις περισσότερες streaming προβολές σε 24 ώρες από γυναίκα και για τις περισσότερες εβδομάδες στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Το «All I Want For Christmas» έχει πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με διακρίσεις στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Μέχρι σήμερα, κάθε Δεκέμβριο βρίσκεται στην κορυφή σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει κάθε χρόνο από τα ετήσια δικαιώματα περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια.