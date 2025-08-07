Πέθανε η μητέρα του Μπραντ Πιτ - “Δεν ήμασταν έτοιμοι να σε αποχαιρετήσουμε ακόμη”

Η Τζέιν Έτα Πιτ “έφυγε” από τη ζωή στα 84 χρόνια της, όπως ανακοίνωσε η ανιψιά του Μπραντ Πιτ.

Μια μεγάλη απώλεια βιώνουν ο Μπραντ Πιτ και η οικογένειά του, αφού η μητέρα του, Τζέιν Έτα Πιτ, άφησε την τελευταία πνοή της σε ηλικία 84 ετών, προκαλώντας θλίψη σε όλους. Το θλιβερό γεγονός επιβεβαίωσε η εγγονή της και ανιψιά του Μπραντ Πιτ, Σίντνεϊ, μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Η Σίντνεϊ είναι η κόρη του μικρότερου αδερφού του ηθοποιού του Χόλιγουντ, Νταγκ, ενώ έχουν ακόμα μία αδερφή, τη Τζούλι.

Μπορεί ο Μπραντ Πιτ να μην έχει προβεί σε κάποια δημόσια ανακοίνωση, ωστόσο η ανιψιά του έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο για τη γιαγιά της και δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες από τη ζωή της. Η απώλειά της ήταν απρόσμενη, με σύσσωμη την οικογένεια να έχει βυθιστεί στο πένθος. Η Τζέιν Έτα Πιτ ήταν παρούσα στη ζωή των εγγονών της - τουλάχιστον σε αυτά που μπορούσε - με την Σίντνεϊ να αναφέρεται στο πρόσωπό της με συγκινητικά λόγια.

Η ανιψιά του Μπραντ Πιτ γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας του

«Δεν ήμασταν έτοιμοι να σε αποχαιρετήσουμε ακόμα, αλλά το γεγονός ότι τώρα είσαι ελεύθερη να τραγουδάς, να χορεύεις και να ζωγραφίζεις ξανά, το κάνει λίγο πιο υποφερτό. Όποιος γνώρισε τη Grammy, ήξερε πως είχε την πιο μεγάλη καρδιά. Νοιαζόταν βαθιά για όλους και για όλα, χωρίς να ρωτά το γιατί. Μου έμαθε να ζωγραφίζω, να είμαι δυνατή, να καθοδηγώ με καλοσύνη, να αγαπώ τον Ιησού μέσα από όλα, και να βρίσκω χαρά στα πιο μικρά πράγματα. Επινόησε τα πιο ανόητα παιχνίδια μόνο και μόνο για να μας κάνει να γελάμε, και πίστευε στην δικαιοσύνη, στο να βάζει τους άλλους πρώτα, και να κάνει το καλό απλά επειδή ήταν το σωστό πράγμα που έπρεπε να γίνει», έγραψε χαρακτηριστικά η Σίντνεϊ.

«Κάθε χρόνο πριν το σχολείο, χάριζε στον καθένα από εμάς τα εγγόνια μια "ξεχωριστή μέρα" που ήταν μια ολόκληρη μέρα για να κάνουμε ό,τι θέλαμε (και ο μπαμπάς έπρεπε να συμφωνήσει με αυτό, αν και ξέρω ότι κρυφά το αγαπούσε κι αυτός). (...) Μπορούσε να ακολουθήσει και τα 14 εγγόνια χωρίς να χάσει ούτε στιγμή. Δεν υπήρχε όριο στην αγάπη που έδινε, και όλοι όσοι την γνώρισαν το ένιωσαν. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε χωρίς αυτήν. Αλλά ξέρω ότι είναι ακόμα εδώ σε κάθε πινελιά, κάθε ευγενική χειρονομία, κάθε κολιμπρί που εμφανίζεται. Ήταν αγάπη στην πιο αγνή μορφή της. Ήμασταν πραγματικά ευλογημένοι που μεγαλώσαμε δίπλα της, και ξέρω ότι ζει μέσα από τον καθένα μας», κατέληξε.

