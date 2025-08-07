Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο με μαγιό στην Ίμπιζα. Ό,τι πιο καλοκαιρινό θα δεις σήμερα

Ο Αύγουστος βρίσκει την Αλεσάντρα Αμπρόσιο στην Ίμπιζα, να απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με την παρέα της.

Αύγουστος χωρίς τις φωτογραφίες από τις διακοπές των celebrities γίνεται; Δεν γίνεται. Η διεθνής showbiz έχει ξεκινήσει το island hopping εδώ και καιρό, ταξιδεύοντας σε δημοφιλείς προορισμούς εντός και εκτός Ευρώπης. Ανάμεσά τους και η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η οποία εδώ και αρκετές ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ίμπιζα. Το μοντέλο της Victoria’s Secret μπορεί να βρισκόταν εκεί και τον Ιούλιο, ωστόσο αποφάσισε να επιστρέψει και για τις αυγουστιάτικες διακοπές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο IG, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τις ανέμελες ημέρες της στο νησί της Ισπανίας, ποζάροντας άλλοτε με μαγιό, άλλοτε με beachwear, άλλοτε μέσα στο νερό, ενώ υπάρχουν και στιγμιότυπα μαζί με την 17χρονη κόρη της, Άνια Λουίζ, και τους φίλους της. Το διάσημο μοντέλο μπορεί να διανύει τη δεκαετία μεταξύ 40 και 50, ωστόσο η εικόνα της είναι σαν να μην πέρασε ημέρα από τότε που ήταν 30.

Κολύμπι, ηλιοθεραπεία, cocktail, ύπνο, διάβασμα βιβλίων, φαγητό, γέλια και καλή παρέα είναι όλα όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των διακοπών της Αλεσάντρα Αμπρόσιο, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Αναμφίβολα, οι φωτογραφίες με μπικίνι είναι αυτές που «κλέβουν» την παράσταση, αφού παραμένει super fit στα 44 χρόνια της.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Τζέιμι Μαζούρ, τη 17χρονη Άνια Λουίζ και τον 11χρονο Νόα. Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για δέκα χρόνια, ωστόσο χώρισαν οριστικά το 2018. Αν και το μοντέλο αποφεύγει γενικότερα να δημοσιοποιεί πληροφορίες της προσωπικής ζωής της, έχει επιβεβαιώσει πως βρίσκεται σε σχέση με τον Μπακ Πάλμερ, ανεβάζοντας, μάλιστα, στα social media και κοινές φωτογραφίες, που μαρτυρούν τον έρωτά τους.

