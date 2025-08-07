Πάμελα Άντερσον: «Θέλω απλώς να είναι αποδεκτό το να περπατάω στο κόκκινο χαλί ή να είμαι στο εξώφυλλο περιοδικών χωρίς μακιγιάζ»

Με έναν τρόπο, η Πάμελα Άντερσον επανεφευρίσκει τον εαυτό της

Αν έπρεπε να φτιάξουμε μια εικόνα της δεκαετίας του 1990 από μία μόνο εμβληματική στιγμή της pop κουλτούρας, αυτή θα ήταν η εικόνα της Πάμελα Άντερσον να τρέχει στις παραλίες του Λος Άντζελες με το κόκκινο ολόσωμο μαγιό της, στη σειρά Baywatch. Η Πάμελα Άντερσον καθόρισε με βεβαιότητα μια γενιά και η τωρινή αναγέννησή της, η ανάγκη της να ανατρέψει τα στερεότυπα ομορφιάς μας κάνει να τη θαυμάζουμε ακόμα περισσότερο.

Έχει επιστρέψει δυναμικά στην υποκριτική, χτίζει νέες σχέσεις και «αγκαλιάζει» περισσότερο από ποτέ τις αλλαγές. Με έναν τρόπο, επανεφευρίσκει τον εαυτό της. Είναι 57 και νιώθει 57, «γιατί τα έχω κερδίσει», όπως λέει σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar. «Είναι σημαντικό να τα αποδεχτώ όλα», συνεχίζει. Σε ερώτηση για το ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που ανακάλυψε ξανά για τον εαυτό της, καθώς μεγάλωνε, απαντάει: «Γινόμαστε περισσότερο ο εαυτός μας. Συνειδητοποιούμε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε άλλοι άνθρωποι. Αυτή είναι η πρόκληση. Είμαστε πλημμυρισμένοι από τις σκέψεις τόσων άλλων ανθρώπων που είναι διασκεδαστικό να αφιερώνεις χρόνο για να ανακαλύψεις πώς νιώθεις, και αυτό ήταν για μένα τα τελευταία χρόνια: Να ανακαλύψω ξανά ποια είμαι».

«Ο χρόνος περνάει γρήγορα, αλλά νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα στάδιο της καριέρας μου που μόλις ξεκινά. Μερικές φορές, όταν νιώθεις ότι είναι το τέλος, είναι στην πραγματικότητα η αρχή. Και κάθε μέρα εκπλήσσομαι με ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου. Επέστρεψα στο σπίτι μου για να είμαι στον κήπο μου και απογύμνωσα τα πάντα για να ανακαλύψω ποια είμαι κάτω από όλα αυτά», υποστηρίζει η Πάμελα Άντερσον.

Η ηθοποιός πιστεύει ότι όλοι είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας, «αλλά για μένα, το καλύτερο είναι να ακολουθείς μια πολύ απλή ρουτίνα περιποίησης του δέρματος και των μαλλιών, φροντίζοντας να είναι cruelty-free, vegan και όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον. Νομίζω ότι η πρόθεση είναι πολύ σημαντική όταν κάνεις αυτές τις επιλογές». «Είναι αστείο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι ήμουν επιφανειακή στα νεανικά μου χρόνια, αλλά πάντα ήμουν μεγάλη αναγνώστρια, λάτρης του κινηματογράφου και ποιήτρια. Όταν είσαι στο προσκήνιο, δημιουργούνται αυτές οι καρικατούρες για τη ζωή σου. Αλλά ήμουν η ίδια νοικοκυρά και μητέρα, ακόμα και όταν ήμουν καλυμμένη με γκλίτερ. Τώρα, θέλω απλώς να είναι αποδεκτό να περπατάω στο κόκκινο χαλί, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ή να είμαι στο εξώφυλλο ενός περιοδικού χωρίς μακιγιάζ. Πολλοί άνθρωποι με πλησιάζουν συνεχώς και μου λένε: "Σ' ευχαριστούμε πολύ που το κάνεις αυτό"».

